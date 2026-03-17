Clásico Mundial en vivo online: Cómo ver el Estados Unidos vs. Venezuela en TV, streaming y lineups

La edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol llega a su fin este martes con el partido por el título entre las selecciones de Estados Unidos y Venezuela. El duelo promete ser emocionante, con varias estrellas de MLB en acción en Miami y el deseo de revancha de los venezolanos, que fueron eliminados dramáticamente en 2023 por el equipo estadounidense.

Esta será la sexta ocasión en que ambas escuadras se topen en la historia del torneo y aunque Estados Unidos tiene ventaja (3-2) en la confrontación particular y experiencia en finales (esta es su tercera consecutiva, fue campeón en 2017) no puede subestimar a un equipo que, a pesar de estar jugando su primera final, eliminó a los campeones vigentes de Japón en su camino hasta aquí.

El manager Mark DeRosa anunció como su abridor de esta final al derecho de New York Mets Nolan McLean, que ya lanzó contra Italia y cargó con la derrota. Por Venezuela subirá al montículo el veterano lanzador zurdo Eduardo Rodríguez, que fue castigado en el último duelo de la primera ronda por República Dominicana.

“I would put this as number one in

my career. I love the Atlanta Braves, but before playing for the Braves, I was born in Venezuela.”



- Ronald Acuña Jr. on the WBC semifinal 🇻🇪 pic.twitter.com/AN9tXyUugP — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) March 17, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs. Venezuela?

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 17 de marzo.

Hora: 8:00 p.m. (Este de USA); 7:00 p.m. (México DF).

Estadio: loanDepot park.

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs. Venezuela en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Venezuela Venevisión, Televen, IVC, 1Baseball Network, Mericiano TV, ByM Sport, ESPN Disney+ Estados Unidos FOX y Fox Deportes. Fox App México Televisa, ESPN Disney+ América Latina y el Caribe ESPN Disney+

Últimas noticias de Estados Unidos

Un reporte del periodista Jon Heyman señala que hay rumores de que probablemente el relevista David Bednar no juegue en la final “debido al límite de lanzamientos”, pero Mason Miller aún podría estar disponible en el bullpen para el manager Mark DeRosa.

De acuerdo con una publicación en el portal de MLB, Estados Unidos jugará como home club el partido final porque ganó el sorteo del lunes contra Venezuela. “El sorteo fue necesario porque Estados Unidos y Venezuela tienen un récord idéntico de 5-1 en este torneo”, explican en el portal. El sorteo fue el lanzamiento de una moneda.

DeRosa celebró el reñido triunfo ante República Dominicana en semifinales y elogió el trabajo de su cuerpo de lanzadores, pero lanzó una advertencia: “Queremos ganarlo todo. Para eso decidimos ser parte de eso. El trabajo no se completa aún”.

Últimas noticias de Venezuela

Maikel García se consolidó como líder en hits de esta edición con 10 y según MLB.com “se convirtió en uno de apenas cinco jugadores con un Clásico de al menos 10 hits y tres bases robadas, junto a Yurisbel Gracial (2017), Jimmy Rollins (2009), Ichiro Suzuki (2006) y Tsuyoshi Nishioka (2006)”.

Su manager Omar López lo elogió en la conferencia de prensa postpartido: “García es un peloterazo. Juega como un manager en el terreno y lo mejor de todo es su sangre fría para jugar el béisbol”.

Consultado sobre la disponibilidad de su cuerpo de lanzadores para el juego por el campeonato, el estratega venezolano fue muy expresivo: “Va a lanzar hasta Johan Santana”. Santana es el coach de pitcheo de la selección y ganó dos Cy Young en su carrera en MLB.

Lineups probables de Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Roman Anthony Jardinero izquierdo Cal Raleigh Receptor Brice Turang Segunda base Pete Crow-Armstrong Jardinero central

Venezuela

Jugador Posición Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Maikel García Tercera base Luis Arráez Primera base Eugenio Suárez Bateador designado Ezequiel Tovar Campocorto Gleyber Torres Segunda base Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Salvador Pérez Receptor Jackson Chourio Jardinero central

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