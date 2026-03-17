Venezuela vence a Italia y se mide a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial 2026

El 16 de marzo de 2026 quedará marcado en la historia moderna del béisbol venezolano, ya que la selección del país sudamericano inscribió su nombre, por fin, como finalista del Clásico Mundial.

Es que el trabajo inmaculado de un bullpen que no permitió anotaciones en 7.2 episodios, junto a una ofensiva oportuna, que hizo tres rayitas en la séptima, se combinaron para darle a Venezuela una victoria de 4x2 sobre Italia, que la citará en el encuentro cumbre este martes, también en Miami, nada menos que ante la gran favorito de la justa, Estados Unidos.

Eugenio Suárez, Maikel García y Ronald Acuña Jr. resultaron pilares en el ataque de los sudamericanos, mientras que Ricardo Sánchez, Luinder Ávila, Ángel Zerpa, Eduard Bazardo, Andrés Machado y el cerrojo Daniel Palencia no dieron opción a la toletería europea.

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TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE #WORLDBASEBALLCLASSIC FINAL FOR THE FIRST TIME EVER! pic.twitter.com/Ulmy4XqqVK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Italia arrancó fuerte producto de un racimo de dos rayitas en el segundo capítulo contra el abridor de Venezuela; un Keider Montero quien nunca estuvo encima de los bateadores y apenas transitó durante 1.1 actos, cediendo ambas anotaciones. Además, la selección llanera apenas pudo hacerle una carrera a Aaron Nola en 4.0 tramos, aunque la misma arribó gracias a un cuadrangular de Suárez iniciando la cuarta, fundamental en el cómputo general del partido.

Entretanto, el dirigente López movió a la perfección su cuerpo de relevo, el cual sostuvo a los sudamericanos en el compromiso y le dio opción a la ofensiva de voltear la pizarra, tal y como ocurrió en la séptima, cuando con Gleyber Torres en primera y dos outs, Jackson Chourio lo llevó hasta tercera con un incogible, antes de que Acuña Jr. empatara las acciones por medio de infield hit, a lo que le siguieron cañonazos remolcadores de Maikel García y Luis Arráez; todo frente a los envíos de Michael Lorenzen.

"Estaba buscando un buen pitcheo y gracias a Dios se me dio el batazo. Somos un equipo aguerrido y nunca nos vamos a rendir. Y eso fue lo que hicimos", declaró García a FOX Deportes.

Por su parte, Omar López destacó en ESPN la manera en que sus pupilos ejecutaron en los pasajes decisivos del juego. "Siempre supe que si ejecutábamos podíamos ganar y lo hicimos en los momentos clave".

Down to the last two teams.



It's Team USA and Team Venezuela in the #WorldBaseballClassic Final! 🏆 pic.twitter.com/ysh1mlDU7D — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

A su vez y de la mano del manager Francisco Cervelli, nacido y criado en Venezuela, Italia deja un gran sabor de boca en el Clásico Mundial, logrando su mejor resultado de siempre en este certamen.

¿Cuál había sido la mejor actuación de Venezuela en un Clásico Mundial?

Pese a ser una teórica potencia beisbolística, la novena llanera nunca había estado cerca de proclamarse campeona de un WBC.

De hecho, los sudamericanos arribaron a cuartos de final en la edición pasada, en 2023, siendo el segundo mejor resultado de su historia, y el más importante en 14 años.

Pero en efecto, previo a esta clasificación a una final en la que rivalizará contra Estados Unidos, Venezuela había igualado en 2026 su mayor resultado en Clásicos Mundiales, ya que en 2009 llegó hasta las semifinales. Allí cayó a manos de Corea del Sur en un recordando choque en el cual los asiáticos fabricaron cinco carreras en el primer inning, y otras dos en el segundo, decantando la balanza dentro de un cotejo que finalizó 10x2.

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