3 factores clave para el juego Italia vs. Venezuela del Clásico Mundial

Las selecciones de Venezuela e Italia chocarán el lunes en Miami por el pase a la final en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol. Ambas escuadras llegan inspiradas por sus triunfos en cuartos de final y con una motivación extra: buscar su primera clasificación histórica a la instancia decisiva del torneo.

Cinco veces se han topado desde la primera edición de la competencia, en 2006, y en todas las ocasiones Venezuela - que viene de sacar del camino a Japón, los campeones vigentes - se ha llevado la victoria. Pero en esta ocasión los italianos se presentan con una actitud diferente: son el equipo revelación del torneo, están invictos y ya han derrotado a potencias de este deporte.

Dos managers venezolanos - Francisco Cervelli por Italia y Omar López con la selección vinotinto - se medirán en un duelo interesante, en el que hay varios elementos para analizar.

1. El trabajo de los abridores

Cervelli parece tener ventaja en este departamento, porque Venezuela definitivamente no contará con Jesús Luzardo y ya usó a Ranger Suárez y Emmanuel De Jesús en el partido contra Japón. Italia tendrá como abridor en las semifinales a Michael Lorenzen, un veterano que va a su temporada 12 en las Grandes Ligas y que viene de lanzar de forma sólida ante la poderosa alineación de Estados Unidos durante 4.2 innings. Por el conjunto venezolano está anunciado el joven Keider Montero, de 25 años de edad.

2. Bateo oportuno

Hombre a hombre, el lineup de Venezuela es superior al de Italia. Tienen en sus filas a un MVP como Ronald Acuña Jr., a un rendidor Maikel García y veteranos como Eugenio Suárez y Salvador Pérez. La clave del triunfo ante Japón estuvo en aprovechar las oportunidades con hombres en base, que fue justo lo que les faltó ante República Dominicana. Cervelli no tiene grandes estrellas, pero sí bateadores que han producido con ofensiva oportuna.

3. El manejo de la ansiedad

Italia llega invicto y sin nada qué perder. Nunca antes habían estado en semifinales, nadie contaba con que avanzaran tanto y nunca cargaron con la etiqueta de favoritos. Sin embargo, se las han arreglado para que funcione. Si consiguen mantener esa calma, tienen un punto a favor. Históricamente Venezuela se ha quedado a deber en el Clásico Mundial y aunque vienen de una gran victoria ante Japón en cuartos de final, tendrán que manejar la presión y la ansiedad que produce saber que están obligados a llegar hasta su primera final.

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