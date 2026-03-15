El historial de enfrentamientos entre Italia y Venezuela en la historia del Clásico Mundial de Béisbol

Francisco Cervelli está preparado para seguir haciendo historia con el equipo de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya puso al equipo en semifinales por primera vez, y ahora tratará de cambiar la tendencia de la escuadra italiana ante sus próximos rivales, la selección de Venezuela, a la que conoce muy bien.

Cervelli nació en Venezuela, pero todas sus participaciones en el Clásico han sido vistiendo la camiseta de Italia. Estuvo en un par de ediciones como receptor y ahora es el estratega de un equipo que marcha invicto y que se convirtió en la gran revelación de la competencia.

Sabe el desafío que le espera, pero tiene confianza en que conseguirá superar el escollo. “Siempre es difícil, jugar contra el equipo de Venezuela es muy fastidioso porque son muy buenos y hay un sentimiento cuando suena el himno y todo eso. Pero es un juego, hay que tomarlo de esa manera, con respeto pero en ese momento ya no somos amigos. Ahora tengo el nombre de Italia en el pecho”, aseguró en conferencias de prensa.

Para llevar a Italia hasta la final, Cervelli tendrá que superar a un equipo lleno de estrellas de MLB, que viene de sacar del camino a Japón, tres veces campeón del Clásico Mundial, y que además ha mantenido un férreo dominio histórico sobre la escuadra europea.

¿Cómo ha sido el historial entre Italia vs. Venezuela en el Clásico Mundial?

Venezuela e Italia se han enfrentado en tres de las primeras cinco ediciones del Clásico Mundial de Béisbol y en todas las ocasiones los venezolanos se han llevado la victoria. Algunos triunfos han sido por amplias diferencias, pero en otros el marcador estuvo más cerrado, incluyendo un partido en extrainning.

De hecho, la selección venezolana es a la que los italianos han enfrentado más veces en su historia en el torneo. De acuerdo con datos del portal de MLB, Venezuela tiene marca de 5-0 con diferencia de +24 carreras y entre 2006 y 2009 superaron a Italia 23-1.

2006: Venezuela 6-0 Italia

En la primera edición del Clásico Mundial Venezuela derrotó por blanqueo a Italia, con marcador de 6-0 en un partido que se disputó el 9 de marzo de 2006 y en el que Freddy García cargó con la victoria y Miguel Cabrera conectó un cuadrangular.

2009: Venezuela 7-0 Italia

El 7 de marzo de 2009 se abrían la acciones en el Grupo C del Clásico. En ese juego el pitcheo de Italia había maniatado a la ofensiva venezolana, pero no pudieron mantener el dominio y con un rally de cuatro carreras y la guía de figuras como Carlos Guillén y Bob Abreu la selección de Venezuela consiguió un nuevo triunfo ante los europeos. Carlos Silva fue el abridor y lo relevó Félix Hernández.

2009: Venezuela 10-1 Italia

Tres días más tarde volvieron a enfrentarse italianos y venezolanos, pero estuvo lejos de ser la revancha para los europeos. Entre el cuarto y el quinto inning Venezuela fabricó nueve carreras con cuatro jonrones (Bob Abreu, Miguel Cabrera, Celestino López y Ramón Hernández) para conquistar un triunfo que les permitió avanzar a la segunda ronda del torneo.

2017: Venezuela 11-10 Italia

En la edición de 2013 del Clásico Mundial no hubo oportunidad de que Italia y Venezuela se enfrentaran y el tiempo que transcurrió dio un aviso de la transformación de los italianos. En 2017 la escuadra venezolana tuvo que emplearse a fondo para poder derrotarlos y terminó celebrando gracias a un doble productor de Martín Prado en la parte alta de la décima entrada.

De acuerdo con las reseñas, el relevista José Castillo retiró a los últimos tres de Italia para preservar el triunfo y en ese choque Italia se acercó en el capítulo 7 con dos impulsadas de Francisco Cervelli.

2017: Venezuela 4-3 Italia

Tres días después de aquella batalla en extrainning hubo una nueva confrontación y otra vez a los venezolanos les costó conseguir el triunfo ante Italia. En esta ocasión tuvieron que venir de atrás para sumar una victoria que los mantuvo con vida en el torneo y les dio el boleto a la segunda ronda.

Un jonrón de tres carreras de Miguel Cabrera empató el juego en el noveno inning y Rougned Odor y Alcides Escobar terminaron el trabajo.

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