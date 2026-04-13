3 jugadores que cambiarían la ofensiva de los Yankees en el mercado de cambios

Todavía no han perdido el liderato de la división, pero los New York Yankees están en crisis. Comenzaron a todo tren la temporada de MLB, pero ahora tienen cinco derrotas seguidas -con una barrida incluida-, y su ofensiva llegó a niveles preocupantes.

Colectivamente están ocupando los últimos lugares, y se explica viendo que sólo dos jugadores titulares (Ben Rice y Giancarlo Stanton) tienen promedio de .300.

En los últimos siete partidos las cifras son alarmantes: 18 carreras anotadas, 33 hits (la menor cantidad en toda la MLB) y promedios colectivos de .172/.269/.302 que son los segundos peores de la liga. El lineup del manager Aaron Boone necesita ayuda, y la gerencia debería estar contemplando buscar alguna de estas piezas en el mercado de cambios.

1. Eugenio Suárez

No hay más que ver los números de Ryan McMahon para entender que en Nueva York necesitan solucionar el problema que tienen en la tercera base. El infielder muestra línea de .114/.262/.114, OPS de .376, sus cuatro hits son todos sencillos y apenas suma dos impulsadas. El venezolano Eugenio Suárez podría ser la respuesta y lo han estado pretendiendo desde hace tiempo. Firmó contrato de un año con Cincinnati (y opción para 2027) y podría ser usado como pieza de cambio. Tal vez les costaría lo mismo que McMahon y no tiene una defensa tan brillante en la antesala, pero al menos garantiza poder: ya tiene tres extrabases (dos jonrones) y 8 remolcadas y viene de dar 49 vuelacercas en 2025.

2. Luis Arráez

En el Bronx deben estar pendientes de la salud de Arráez, que fue golpeado en la mano derecha el fin de semana y está en descanso preventivo. El venezolano tres veces campeón bate ahora está convertido en el segunda base de todos los días de los San Francisco Giants, con quienes tiene un acuerdo sólo por esta campaña. Arráez (tiene average de .304, tres extrabases y seis remolcadas) podría ser una buena alternativa para quitarse el dolor de cabeza que está representando Jazz Chisholm Jr., que además de tener problemas defensivos también está produciendo muy poco (.179/.233/.268, OPS de .501, cinco dobles, tres impulsadas).

3. Isaac Paredes

Si en el conjunto del Bronx quieren ir un paso más allá y están dispuestos a pagar un precio un poco más alto, podrían llamar a Houston Astros para negociar por el mexicano Isaac Paredes. Puede jugar en todo el infield, exceptuando el campocorto, su salario de esta temporada es de 9.3 millones de dólares y le queda una opción de club para 2027. Paredes no ha dado su primer jonrón de esta campaña, pero ha demostrado que puede dar 20 vuelacercas por año. Tiene cuatro dobles y seis carreras impulsadas en 2026.

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