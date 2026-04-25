3 jugadores que podrían sacrificar los Boston Red Sox para adquirir en un cambio a Yordan Álvarez

Antes del partido del sábado, Boston Red Sox hilaba una cadena de cuatro derrotas producto, principalmente, de su pobre producción ofensiva. Es un mal que les ha aquejado durante toda la temporada de MLB.

El equipo que dirige Alex Cora tenía hasta la noche del viernes un diferencial de carreras de -29, mostraba la más baja cantidad de jonrones de todas las Grandes Ligas con 15 cuadrangulares, ocupa el puesto 25 con 102 anotadas y con promedios de .228/.310/.339, además de aparecer en el escaño 28 entre los 30 conjuntos con su OPS de .649.

Por eso se ha empezado a mencionar como un objetivo potencial de los patirrojos a Yordan Álvarez, el slugger cubano de Houston Astros que es líder en las tres categorías de la Triple Corona (jonrones con 11, remolcadas con 26 y average de .357) y también en hits (35), OBP (.471), slugging (.776) y OPS (1.247).

“Álvarez es el revulsivo que los Red Sox necesitan para levantar su ofensiva y salir de esa racha de partidos cerrados. Es también uno de los pocos bateadores que podría medirse de tú a tú con Aaron Judge si llegara a concretarse un duelo de revancha en octubre contra los Yankees", escribió el periodista Zachary D. Rymer de Bleacher Report.

No está claro que los siderales consideren cambiarlo, por lo que significa para la escuadra y porque está en medio de un contrato de seis años y $115 millones. Pero si Boston quiere convencerlos tendrá que entregar un paquete que tenga tanto prospectos de primer nivel como jugadores que puedan ayudar desde ahora a Joe Espada.

1. Payton Tolle

Para tener a Yordan Álvarez en el lineup, los Red Sox tendrán que pagar un alto precio, incluyendo a una cantidad considerable de prospectos de primer nivel. Y puede resultar inevitable que sacrifiquen en esta negociación a Payton Tolle, un lanzador zurdo de 23 años de edad que es la principal promesa de las granjas de Boston. A Tolle lo llamaron de emergencia a Grandes Ligas por la lesión de Sonny Gray y respondió de la mejor manera, con una salida de calidad de 6.0 innings en los que permitió una carrera y repartió 11 ponches. Ya había debutado en MLB en 2025.

2. Franklin Arias

Arias es otro prospecto de gran valor que los Red Sox tendrían que sacrificar en una negociación por Yordan Álvarez. El venezolano de 20 años de edad puede jugar en segunda base y el campocorto, es la segunda mejor promesa en las granjas de Boston y está encendido con seis jonrones en sus últimos siete partidos en Doble A. Su debut en las Grandes Ligas está programado para 2027 y ahora mismo batea para .408/.483/.857 con OPS de 1.340 y 15 carreras impulsadas.

3. Jarren Duran

Para compensar la partida de Álvarez, Houston podría aceptar a Jarren Duran como parte del paquete de retorno, aunque su valor como pieza de cambio ha disminuido. El outfielder y bateador zurdo de 29 años de edad tiene seis extrabases en esta temporada (un jonrón y cinco dobles) con 11 carreras impulsadas, pero sus promedios son demasiado bajos (.198/.261/.296 y OPS de .558). El salario de Duran en 2026 es de $7.7 millones y le quedan dos años de arbitraje antes de ser agente libre en 2029.

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