3 jugadores que podrían sacrificar los Dodgers para adquirir en un cambio a Sandy Alcántara

Tal como sucedió en la temporada pasada, entre los analistas de MLB empieza a sonar la posibilidad de que Los Angeles Dodgers traten de negociar un cambio por Sandy Alcántara.

No es seguro que los Miami Marlins estén dispuestos a transferir al derecho dominicano de 30 años de edad, pero si se presenta la posibilidad los Dodgers serían los principales candidatos, a pesar de que tienen la segunda mejor efectividad colectiva entre los abridores de las Grandes Ligas con 2.75.

Para poder tener a Alcántara. un ganador del Cy Young que tiene un juego completo y efectividad de 3.05 esta temporada, y unirlo a Shohei Ohtani y Tyler Glasnow, en Los Angeles tendrán que renunciar a varios jugadores, principalmente prospectos top. Su jerarquía y la opción del club de su contrato para 2027 suma valor a la negociación.

1. Zihyr Hope

El jardinero y bateador zurdo de 21 años de edad es el segundo mejor prospecto en las granjas de los Dodgers, aunque fue tomado en la ronda 11 del Draft de 2023. Hope está asignado a la sucursal Doble A y su debut en MLB está programado para 2027, aunque no parece tener espacio en el outfield de Los Angeles. En esta campaña está bateando para promedios de .292/.342/.458, con un OPS de .800, 3 jonrones, 3 dobles y 16 carreras impulsadas.

2. Eduardo Quintero

Con 20 años de edad, el venezolano es el jugador con mayor progresión en las granjas de los Dodgers. Está en el tercer lugar en la lista de mejores prospectos de la organización de Los Angeles, puede jugar con solvencia las tres posiciones del outfield y tuvo una gran temporada ofensiva en 2025. Este año comenzó en Clase A+ y ha tenido un lento comienzo con el madero, con promedios de .130/.200/.174, OPS de .374, un jonrón como único extrabase y 5 carreras impulsadas, pero confían en que despertará.

3. Alex Freeland

Freeland, de 24 años de edad, ha sido el segunda base del manager Dave Roberts en esta temporada de 2026 ante las lesiones de los veteranos infielders Tommy Edman y Mookie Betts. Ya tiene un jonrón y dos dobles en 21 partidos, con siete boletos recibidos y cinco carreras impulsadas, y promedios de 222/.296/.302 además de OPS de .597. Puede jugar tanto en segunda como en tercera base y esa versatilidad defensiva puede ser de mucho interés para la organización de los Miami Marlins.

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