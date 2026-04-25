Dodgers quieren adquirir en un cambio a ganador del Cy Young para juntarlo con Shohei Ohtani

El manager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, ya tiene a su cargo a una de las mejores rotaciones de MLB, pero si algo han aprendido en la organización californiana en los últimos años, es que nunca se tiene suficiente profundidad en este departamento.

Ahora mismo los abridores de los Dodgers tiene la segunda mejor efectividad colectiva de todas las Grandes Ligas con 2.75, sólo por detrás de los Yankees. Son los únicos conjuntos por debajo de 3.00. Aún así, están surgiendo rumores de que los bicampeones de la Serie Mundial tienen un objetivo en la mira para unirlo a Shohei Ohtani y Tyler Glasnow y fortalecer su rotación.

Los analistas de MLB no llegan a un consenso sobre si Sandy Alcántara estará disponible para cambios antes de la fecha límite, pero sí están de acuerdo en que si los Miami Marlins deciden escuchar ofertas por el dominicano, se espera que Los Angeles Dodgers sean uno de los equipos que intenten adquirirlo.

Garret Kerman of Yahoo Sports believes a trade between LA and Miami could be beneficial for both sides...



The proposed trade would include the Dodgers receiving Sandy Alcantara, and the Marlins receiving Zyhir Hope, Eduardo Quintero, Mike Sirota and Alex Freeland.



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“Durante los últimos años, los Marlins han estado buscando lanzadores casi constantemente, incluso jugadores con contratos de varios años. A pesar de los persistentes rumores, Sandy Alcántara casi siempre ha estado fuera de la mesa de negociaciones, por diferentes razones y en diferentes momentos. A medida que pasa el tiempo y nos acercamos al final de su contrato, los Marlins tendrán que tomar una decisión, y aún hay varias posibilidades de que la situación se resuelva”, escribió Darragh McDonald de MLB Trade Rumors.

¿Por qué quieren los Dodgers a Sandy Alcántara?

Uno de los grandes méritos en las conquistas de Dave Roberts al frente de este equipo es haber ganado la Serie Mundial en años consecutivos a pesar del impacto que han tenido las lesiones en piezas clave de su rotación.

En Los Angeles están proyectando llegar de nuevo al Clásico de Otoño y saben que necesitan todos los refuerzos posibles, sobre todo en su pitcheo, a pesar del buen trabajo de Ohtani y Glasnow hasta ahora, y del hecho de que Blake Snell se incorporará en algún momento.

Sandy Alcántara, un ganador del Cy Young, se perfila como la mejor opción disponible en el mercado de cambios. Además, en 2025 se habló al menos en un par de ocasiones del interés de los Dodgers por el dominicano.

“Sandy Alcántara ha tenido una temporada fenomenal. Si los Marlins deciden traspasarlo, alguien se llevará a una estrella”, escribió Patrick McAvoy de SI.

¿Qué números tiene Sandy Alcántara en 2026?

El derecho dominicano de los Marlins ya tiene un juego completo esta temporada (un blanqueo ante los White Sox) y muestra efectividad de 3.05 en seis aperturas, con balance de 3-2. Es líder en la Liga Nacional con 41.1 innings lanzados y tiene 27 ponches por 13 bases por bolas.

¿Cómo es su contrato con los Miami Marlins?

Con 30 años de edad, Alcántara llegó a la última temporada asegurada del contrato por 5 años y $56 millones que acordó con los Marlins en 2022 y por el que ganará un salario de 17.3 millones de dólares en 2026. El pacto contiene una opción del club para 2027 por 21 millones de dólares.

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