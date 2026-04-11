3 jugadores que pueden sustituir a Ryan McMahon en los Yankees

Ryan McMahon está atravesando momentos difíciles en este comienzo de temporada de MLB, en el que está convertido en el peor bateador en la alineación de unos New York Yankees que llegaron el viernes a tres derrotas consecutivas.

El antesalista no ha podido tener en el Bronx la consistencia ofensiva que lo llevó a tener cinco campañas en línea con al menos 20 jonrones y en sus primeros 12 juegos de este año tiene apenas dos hits -ambos sencillos- con un par de remolcadas. Su línea es de .069/.250/.069 con OPS de .319.

Por eso McMahon está ahora mismo en medio de mucha presión y no pocos rumores que apuntan a la posibilidad de que pierda su lugar en los Yankees. Aunque es muy pronto para esas decisiones, y en el seno del conjunto le han mostrado apoyo, en Nueva York tienen opciones para sustituirlo si es que se resuelven a dar el paso.

1. Oswaldo Cabrera

El venezolano ya está completamente recuperado de la lesión que lo llevó al quirófano en 2025, pero se quedó sin un lugar en el roster y fue enviado a Triple A en el comienzo de la temporada. En el pasado ha sido una pieza confiable para el manager Aaron Boone por su versatilidad defensiva y algunos batazos oportunos, por lo que puede ser la primera opción para los Yankees si deciden salir de McMahon.

2. Mark Vientos

Vientos parece estar en primera línea para salir de los Mets antes de la fecha límite y su destino podría estar del otro lado de la ciudad. Puede encargarse de la tercera base, también es capaz de defender otras posiciones (como la inicial) y está en un buen momento con el madero. Batea para línea de .323/.353/.484 con OPS de .837, tres extrabases (un jonrón y dos dobles) y cinco carreras impulsadas.

3. Alec Bohm

A los Yankees ya los han vinculado con Alec Bohn en el pasado reciente, cuando han estado en busca de un defensor de la tercera base. El jugador de 29 años de edad es un All Star que también puede ir a la otra esquina del infield pero en este momento no luce como una opción viable para los neoyorquinos. La razón es que aunque su defensa no es tan brillante como la de McMahon (ni ha mostrado tanto poder, sólo una vez ha dado 20 jonrones), tampoco está en medio de un buen momento con el madero: sus promedios son de .170/.250/.255, OPS de .505, un jonrón, un doble y 8 remolcadas.

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