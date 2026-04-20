3 managers que pueden firmar los Mets si despiden al venezolano Carlos Mendoza

Los New York Mets están en medio de una crisis que parece no terminar. Han sufrido lesiones de varios jugadores y tienen problemas ofensivos graves: colectivamente tienen promedios de .226/.288/.336 (puesto 23 entre los 30 equipos de MLB) y su OPS de .624 es el segundo peor de todo el circuito. Ya llegaron a 11 derrotas consecutivas y se teme que pronto haya consecuencias.

De momento, el manager Carlos Mendoza ha dado la cara ante las adversidades y ha recibido respaldo tanto del gerente de operaciones Davis Stearns como de su campocorto Francisco Lindor.

“Creo que Mendy está haciendo un muy buen trabajo. Creo que Mendy está poniendo a los jugadores en posiciones para tener éxito. Y nosotros tenemos que salir y jugar mejor”, señaló Stearns a la agencia de noticias AP. “No hemos bateado. Y cuando no bateas, puedes parecer estancado”.

Lindor también salió en defensa de su estratega: “Mendy es nuestro hombre. Es nuestro líder. Tiene el control y ha hecho un trabajo tremendo. Simplemente no hemos ejecutado. Sería injusto cargarle todo a él porque, al final del día, ha puesto el barco en la dirección correcta. Los que estamos remando, tenemos que remar y ejecutar”.

A pesar de estas palabras, lo cierto es que la continuidad del venezolano al frente de los Mets está en duda después de llegar a la organización en el invierno de 2023. Y si deciden buscar un cambio con otro manager, hay algunas opciones que pueden considerar.

1. Kai Correa

La eliminación de los Mets en la temporada regular de 2025 no significó el despido de Mendoza, pero sí trajo consecuencias entre ellas la reestructuración del resto del cuerpo técnico. Para esta campaña llegó al rol de coach de banca Kai Correa, que fungió como mánager interino de los San Francisco Giats en 2023 y el año pasado fue el coordinador de campo de Grandes Ligas y director de defensa, corrido de bases y estrategia de juego de los Cleveland Guardians. Correa, hawaiano de 37 años de edad, puede ser la primera opción para sustituir al venezolano.

2. Carlos Beltrán

El puertorriqueño que será exaltado al Salón de la Fama en el verano y verá retirado su número con los Mets en septiembre, ya forma parte de la organización como asistente especial de la directiva. Y también fue considerado para dirigir al equipo. Fue anunciado como manager para 2020 pero cuando explotó el escándalo de robo de señas de los Astros de 2017 y su nombre quedó vinculado, fue despedido sin haber dirigido ni un partido. Esta puede ser su revancha.

3. John Gibbons

John Gibbons fue uno de los afectados por la reestructuración el staff técnico de los Mets después de la temporada de 2025, pues se desempeñaba como coach de banca de Carlos Mendoza. Tiene experiencia de 11 temporadas dirigiendo en Grandes Ligas al frente del banquillo de Toronto Blue Jays y podrían convencerlo de regresar a Queens, un conjunto cuyo funcionamiento ya conoce.

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