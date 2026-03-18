3 managers que pueden tomar el lugar de Omar López en Venezuela en el próximo Clásico Mundial

Lo había dicho un par de veces y lo repitió este martes justo antes del partido final: Omar López no regresará como manager de la selección de Venezuela para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.

“Este es mi último juego en el Clásico Mundial. Dije en el Clásico Mundial, porque sí quiero ir a los Juegos Olímpicos si me dejan estar disponible”, le dijo López - que es coach de banca de Houston Astros - al periodista Efraín Zavarce antes de derrotar a Estados Unidos y conquistar el primer título venezolano en la historia del torneo.

La Federación Venezolana de Béisbol que preside Aracelis León no tiene prisa por elegir a su sucesor, puesto que faltan un par de años para los Juegos Olímpicos y ni siquiera hay fecha confirmada para la disputa de la séptima edición del Clásico Mundial. Pero hay varios nombres que pueden considerar, y estos son solo algunos:

1. Carlos Mendoza

El contrato de New York Mets con el manager Carlos Mendoza podría llegar hasta 2027 | Sam Navarro-Imagn Images

Mendoza tiene ya una amplia trayectoria como técnico incluso en Grandes Ligas, pues después de empezar su carrera en ligas menores pasó varios años como coach de banca de los New York Yankees y en 2026 será su tercera temporada como manager de los Mets. Ese contrato con los metropolitanos fue ratificado para esta campaña y podría ser extendido hasta 2027. Para poder dirigir en el Clásico Mundial, Mendoza no puede ser piloto en MLB, por lo que habrá que ver qué le depara el futuro

2. Ozzie Guillén

Ozzie Guillén no ha tenido oportunidad de ser manager en el Clásico Mundial | Patrick Gorski-Imagn Images

Públicamente Guillén ha descartado que tenga aspiraciones de dirigir a la selección venezolana en el Clásico Mundial, pero es inevitable que surja su nombre en la discusión. No sólo fue el primer manager latino campeón de una Serie Mundial, la de 2005 con Chicago White Sox, sino que más recientemente llevó a los Tiburones de La Guaira a cortar una sequía de más de 40 años sin un título en la LVBP y también ganó la Serie del Caribe de 2024.

3. Francisco Cervelli

Francisco Cervelli demostró sus capacidades dirigiendo a Italia en el Clásico de 2026 | Thomas Shea-Imagn Images

Miguel Cairo y Henry Blanco tienen mucha experiencia como técnicos en Grandes Ligas, igual que Eduardo Pérez, y también podría asomarse Robinson Chirinos (coach de banca de Omar López en este Clásico Mundial) entre los aspirantes. Pero hay quienes piden una oportunidad para Francisco Cervelli, después de ver lo que hizo con la selección de Italia, a la que llevó hasta semifinales en esta edición del torneo. Cervelli tiene un proyecto para desarrollar el béisbol en el país europeo, algunos jugadores de Italia piden que se mantenga para la próxima edición y empieza a sonar como posible técnico en MLB, por lo que habrá que esperar a ver si está disponible.

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