Venezuela derrota al favorito Estados Unidos y es campeón del Clásico Mundial de Béisbol

Hay juegos que no se podrán borrar de la memoria de los aficionados. Los de Venezuela siempre recordarán el 17 de marzo de 2026, cuando por primera vez en su historia conquistaron el Clásico Mundial de Béisbol, con una victoria 3-2 sobre el gran favorito del torneo, Estados Unidos.

Fue un encuentro de detalles, de movimientos, de situaciones particulares que definieron a un equipo en el que todos aportaron. Venezuela celebra después de un hit de Eugenio Suárez, que trajo la carrera de la diferencia en la parte alta de la novena, en las piernas de Javier Sanoja.

Venezuela llegó al octavo episodio con ventaja de 2-0 en el marcador y ya tenían dos outs en la entrada, con Andrés Machado en la lomita. El derecho otorgó un boleto a Bobby Witt Jr. que le complicó su salida.

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Luego, Bryce Harper le conectó jonrón por todo el jardín central, para empatar las acciones para un equipo de Estados Unidos que no había bateado. Sin embargo, el empate apenas duró minutos, tras el hit de Suárez que le dio la victoria a Venezuela.

"No tengo palabras. Ver a Javier [Sanoja] anotar con mi doblete en el noveno fue el momento más grande de mi vida. Sabíamos que podíamos hacerlo, nunca dejamos de creer", dijo Suárez a FOX Sports.

Wilyer Abreu fue clave nuevamente en la victoria de su país. El jardinero de los Boston Red Sox conectó una recta de Nolan McLean en el quinto episodio, para darle ventaja a su a Venezuela en ese momento de 2 carreras por 0.

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Antes, en el tercer episodio, Maikel García había impulsado la primera del partido, con un elevado de sacrificio que trajo a Salvador Pérez desde tercera para inaugurar el marcado. Así fueron los movimientos de un encuentro que determinó otra derrota del Team USA en una final del Clásico Mundial, como sucedió en 2023 ante Japón.

Venezuela se vengó de la derrota que sufrieron 7 carreras por 5 a manos de Estados Unidos en los cuartos de final de la edición de 2023. En esa ocasión, un cuadrangular con bases llenas de Trea Turner determinó la eliminación del conjunto venezolano.

Eduardo Rodríguez, quien había sido castigado por República Dominicana en la primera fase, lanzó 4.1 entradas de apenas 1 hit, con un boleto y 4 ponches. Luego el relevo de Eduard Bazardo, José Buttó, Ángel Zerpa, Andrés Machado y Daniel Palencia pudo contener a los bates de Estados Unidos.

"Es un sentimiento único, como un séptimo juego de Serie Mundial multiplicado por mil. Escuchar el himno nacional y ver a toda esa gente apoyándonos... lo hicimos por ellos. Somos una familia", dijo el catcher Salvador Pérez.

Las caras de los jugadores de Estados Unidos demostraron la desolación de un equipo que no bateó en todo el torneo. Por su parte, Venezuela combinó un bateo oportuno, una defensa extraordinaria y un bullpen perfecto para ganar por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol.

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