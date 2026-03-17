Manager Omar López anuncia que este será su último Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela

Omar López se convirtió en el primer manager de Venezuela en conseguir una clasificación a una final del Clásico Mundial de Béisbol. Antes habían pasado nombres históricos por ese cargo, como Luis Sojo u Omar Vizquel, pero ninguno había tenido los resultados que ha conseguido el actual dirigente de la selección vinotinto.

López, quien disputa su segundo Clásico Mundial al frente de Venezuela, aclaró en la rueda de prensa previa a la final ante Estados Unidos en Miami que este será su último torneo de este tipo con la selección. No obstante, expresó su firme deseo de dirigir al equipo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Este es mi último juego en el Clásico Mundial. Dije en el Clásico Mundial, porque sí quiero ir a los Juegos Olímpicos si me dejan estar disponible”, declaró López, de acuerdo con el periodista Efraín Zavarce.

López es coach de banca de los Houston Astros y tiene un gran recorrido como técnico en este equipo. Su carrera como estratega ha crecido y ahora más llevando a su selección a una final del Clásico Mundial.

Omar López: “Este es mi último juego en el Clásico Mundial. Dije en el Clásico Mundial, porque sí quiero ir a los Juegos Olímpicos si me dejan estar disponible”. — Efraín Zavarce (@EfrainZavarce) March 17, 2026

En la anterior edición, la del 2023, López condujo al equipo a los cuartos de final de forma invicta, pero luego cayeron en esa instancia precisamente ante Estados Unidos, con el recordado cuadrangular de Trea Turner con bases llenas ante Silvino Bracho que sentenció el partido a favor de los norteamericanos.

López confesó que recibió varias llamadas de organizaciones de Grandes Ligas, pidiendo que no utilizara a sus lanzadores en días consecutivos, después de vencer a Italia en las semifinales con marcador de 4 carreras por 2.

Sin embargo, las reglas del torneo establecen que si un lanzador no realizó más de 20 lanzamientos, puede repetir en días seguidos. Mientras que Venezuela llega sin días de descanso, Estados Unidos disputó su semifinal el día domingo, venciendo a República Dominicana 2 carreras por 1.

“No sé si vamos a ganar, pero esos pitchers, esos jugadores, son valiosos. Los que no están, está bien, pero nosotros tenemos a estos y contamos con ellos”, dijo López tras vencer a Italia en el IoanDepot park.

Venezuela había anunciado al veterano lanzador de los Arizona Diamondbacks, Eduardo Rodríguez, para enfrentar a la dura toletería estadounidense. Por el Team USA, el abridor anunciado es Nolan McLean, de los New York Mets, quien tan solo tiene experiencia de 8 aperturas en la MLB.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol