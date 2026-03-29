3 ofertas irrechazables de los Yankees a Pirates por Paul Skenes en 2026

A juzgar por los reportes que circularon en MLB esta semana, los New York Yankees no se rinden por el rechazo a su primera oferta para negociar el cambio de Paul Skenes y seguirán trabajando en su intento de convencer a Pittsburgh Pirates de entregar a su as antes de la fecha límite de traspasos de 2026.

En el alto mando de los bucaneros no sólo se dieron el lujo de no responder a la oferta del equipo del Bronx, sino que desde el invierno han sido tajantes al decir “Paul Skenes será un Pirata en el 2026”. Pero la historia de las Grandes Ligas está llena de movimientos sorpresivos y no asombraría si cambian de opinión.

Los Yankees ya saben que deben mejorar su oferta inicial -que se dice tenía los nombres de cuatro prospectos top- y tal vez sea una buena estrategia no basarla sólo en promesas, sino incluir también a algunos jugadores de MLB.

1. Oferta 1

New York Yankees puede ofrecer al outfielder Jasson Domínguez y un grupo de prospectos | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Cuatro prospectos top no llamaron la atención de Pittsburgh en 2025, pero esta vez los Yankees vez podría mejorar esa oferta modificando algunos nombres. Por supuesto tienen que estar George Lombard Jr. y Carlos Lagrange, que son los dos primeros en el ranking de las granjas neoyorquinas, pero además incluye al boricua Elmer Rodríguez -que parece muy cerca de estar listo para jugar en MLB- y la primera escogencia del draft de 2025, Dax Kilby. Aunque este paquete está basado en promesas (cuatro de las cinco mejores del equipo), la inclusión de Jasson Domínguez puede ser clave.

2. Oferta 2

Luis Gil podría ser ofrecido a Pittsburgh | Jim Rassol-Imagn Images

La gerencia de Brian Cashman podría elevar la apuesta ensamblando un paquete de oferta que tenga prospectos top y jugadores del roster de Grandes Ligas. Por ejemplo, podrían ofrecer al campocorto de 21 años de edad George Lombard, su promesa número 1, junto al lanzador derecho Ben Hess (23 años de edad, que ocupa el quinto puesto en las granjas del Bronx), al derecho dominicano Luis Gil (Novato del Año en 2024) y el outfielder Jasson Domínguez, que se vio muy bien ofensivamente en la primavera.

3. Oferta 3

New York Yankees podría sacrificar a Anthony Volpe en su deseo de tener a Paul Skenes | Vincent Carchietta-Imagn Images

Todo dependerá de la urgencia que tengan los Yankees de sumar a un abridor de la calidad de Paul Skenes durante la primera mitad de la temporada, pero si la necesidad se intensifica y sus intentos fracasan, siempre pueden elevar el nivel de su paquete de oferta. Pittsburgh podría reconsiderar si en el Bronx están dispuestos a entregar a sus mejores prospectos de pitcheo (Carlos Lagrange y Elmer Rodríguez), además del campocorto Anthony Volpe y un outfielder como Jasson Domínguez o Spencer Jones.

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