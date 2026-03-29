3 razones por las que Pirates no cambiarán a Paul Skenes a los Yankees en 2026

Paul Skenes es un objetivo para los New York Yankees, que ya hicieron una oferta por él -se habla de cuatro prospectos top en el paquete- antes de la fecha límite de cambios de la pasada temporada de MLB. El rechazo de Pittsburgh Pirates no parece desalentarlos y hay reportes de que seguirán intentando sumar al ganador del Cy Young.

No hay indicios de que las gestiones de la oficina que dirige Brian Cashman vayan a tener éxito, si bien se entiende la necesidad de llevarlo a la rotación de abridores de Aaron Boone y el impacto que el derecho puede tener.

El gerente general de los bucaneros, Ben Cherington, ha sido claro en señalar que no están interesados en negociar a Skenes. “Los clubes tienen que hacer la pregunta, ¿verdad?”, dijo Cherington en las Reuniones de Invierno. “Sospecho que eso no terminará. Pero la respuesta ha sido consistente. Paul Skenes será un Pirata en el 2026”.

No hay dudas de que los Yankees pueden mejorar su oferta inicial con otras promesas de alto nivel e incluso con jugadores de Grandes Ligas, pero en Pittsburgh tienen buenas razones para no desprenderse del as de su rotación.

1. Sus años de control

Skenes está en 2026 en apenas su tercera temporada en MLB y ya puede presumir de haber ganado el Novato del Año y un Cy Young. Tiene una efectividad de por vida de 2.10, tiene 387 ponches y su dominio sobre el montículo le augura una carrera exitosa. Por eso tantas organizaciones lo pretenden. Pero los Pirates no lo dejarán ir tan fácil: su salario de 2026 será de poco más de un millón de dólares y le quedan tres años más de arbitraje. No será agente libre hasta 2030.

2. Se tomarán su tiempo para escuchar muchas ofertas

El estatus de Skenes le da a la organización de los Pirates suficiente tiempo para escuchar ofertas. Ya hay varios equipos interesados en adquirirlo y con recursos para ofrecer a cambio, y en la medida en la que el derecho asiente su dominio en el circuito su precio podría seguir elevándose. En Pittsburgh pueden conseguir mucho a cambio del serpentinero y no tienen urgencia por hacer negocios. Pero para los Yankees el tiempo corre y la necesidad de un abridor de primera categoría aumenta.

3. Podrían querer competir en el próximo lustro

La posición de la gerencia de los bucaneros en el corto plazo parece no admitir dudas, y existe otra posibilidad para negarse a escuchar ofertas de los Yankees o de cualquier otro equipo. Puede que los Pirates definitivamente no cambien a Paul Skenes porque tengan el plan de ensamblar -sobre la base del lanzador derecho- un equipo que sea competitivo en los próximos años. Para eso es fundamental retenerlo. Tiene sentido, considerando que buscaban a Eugenio Suárez con un acuerdo multianual y han sido mencionados en otros movimientos. Se sabrá pronto si le hacen una oferta de extensión.

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