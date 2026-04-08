3 razones por las que Andy Pages merece una extensión de contrato de los Dodgers

Los Angeles Dodgers ya parecen estar engranando la maquinaria, pero no tuvieron el inicio arrollador que se esperaba en esta temporada de MLB. A varias figuras les ha costado entrar en ritmo, pero el manager Dave Roberts contó con Andy Pages, que dio un paso al frente y se convirtió en referente ofensivo del equipo.

El cubano de 25 años de edad es el jardinero central titular de Roberts. Ahora mismo está liderando varios departamentos ofensivos en la Liga Nacional y viene de ser nombrado Jugador de la Semana.

Aunque su carrera ha tomado una buena dirección después de haber sido inconsistente en sus primeros años en las Grandes Ligas, un reporte de Fabian Ardaya para The Athletic señala que en Los Angeles no han tenido ninguna conversación para ofrecerle una renovación de contrato a Pages. Pero hay varios argumentos por los cuales deberían cambiar de opinión.

1. Su madurez ofensiva

Ya en 2025 Pages dio un paso importante con los Dodgers, que lo vieron volver a dar más de 20 dobles, pero sobre todo notaron que subió de 100 a 158 hits y dobló su cantidad de cuadrangulares y carreras impulsadas: pasó de 13 y 46 en 2024 a 27 y 85 la campaña pasada. Esta vez está dando un salto: en sus primeros 11 juegos tiene seis extrabases y 12 remolcadas y es líder en inatrapables con 19, WAR con 1.3, average (.452), slugging (.738) y OPS (1.215). En Los Angeles tienen a varios veteranos en el lineup y les conviene amarrar a un jugador joven con tan buena producción.

2. Defensa de élite

Desde que dejaron ir a Cody Bellinger tras la temporada de 2022, a los Dodgers les había costado darle estabilidad al jardín central y con Pages consiguieron eso. El cubano no ganó el Guante de Oro en 2025, pero fue tercero en asistencias con 7 y estuvo en el percentil 97 de la liga en Outs por Encima del Promedio con 11. La potencia de su brazo también lo tiene en un grupo de élite y la defensa siempre es clave para equipos que juegan en postemporada, donde cada jugada es vital.

3. Subirá su valor

Es verdad que los Dodgers tienen el tiempo a su favor para pensar en esta decisión, porque Andy Pages está todavía en pre-arbitraje y estará bajo control del equipo hasta 2030. Pero su valor se irá incrementando y resultaría mejor negocio para la gerencia darle una extensión ahora, antes de que les resulte más costoso. Eso es un elemento importante para una nómina que tiene tantos compromisos a largo plazo.

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