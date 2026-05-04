3 razones por las que José Caballero le ganó la titularidad del campocorto de Yankees a Anthony Volpe

La gran noticia en MLB fue la decisión anunciada por los New York Yankees de asignar a Anthony Volpe a Triple A al concluir su estadía en la lista de lesionados, lo que dejó a José Caballero como el campocorto titular del manager Aaron Boone.

Esta resolución se veía venir desde que a Volpe le retrasaron la reinstalación. Hace poco más de una semana, Boone dio unas declaraciones que dejaban ver que el plan inicial de que Caballero se fuera a la banca cuando el ganador del Guante de Oro estuviera listo para volver de su cirugía en el hombro estaba cambiando.

“Cabbie está ahí hoy. Está jugando a un nivel realmente alto. Obviamente, también tenemos muy buena opinión de Anthony. Pero esas son respuestas para otro día. En resumidas cuentas, Josie se ha ganado muchas oportunidades y ha estado justo en medio de que ganáramos muchos partidos”, dijo Boone durante la serie en Houston.

Los analistas de Grandes Ligas destacan que se hizo justicia con la decisión porque el panameño se mereció quedar como torpedero titular. No es sentimentalismo, hay argumentos para sostenerlo y Joel Sherman las expuso en una publicación para el New York Post.

1. Su trabajo consistente

José Caballero ha tenido un buen comienzo de temporada, salvo por las dos primeras semanas. Viene de ser el campeón de bases robadas dos años seguidos y de nuevo es líder de este departamento, lo que le aporta mucho a la estrategia de Boone. Suma nueve extrabases (cuatro jonrones y cinco dobles) con 12 carreras remolcadas y defensivamente ha sido un seguro en el campocorto. Para Sherman “ha hecho este año por Volpe lo que Trent Grisham hizo el año pasado por Jasson Domínguez: ganarse un puesto en un equipo que lo da todo y que debe alinear al mejor jugador. Eso debe respetarse”.

2. Es más útil como titular que Anthony Volpe como suplente

No hubiera sido una decisión inteligente enviar a la banca a Caballero mientras Volpe retomaba el ritmo con el madero. Y el joven de 25 años de edad, aunque ganó un Guante de Oro en su temporada de novato, no ofrece solvencia defensiva y mucho menos es versátil, por lo que analistas como Sherman ponen en duda que fuese beneficioso subirlo a las mayores ahora mismo: “Los Yankees no están diseñados para darle suficiente tiempo de juego a Volpe como suplente, especialmente sin indicios de que Volpe pueda ser útil en la reserva”.

3. Su aporte al buen momento de los Yankees

Sería injusto y tal vez contraproducente sacar del juego a Caballero ahora, cuando los Yankees están en un gran momento y el panameño ha sido vital para el funcionamiento del equipo de Aaron Boone, que con 23-11 tiene el mejor récord de la Liga Americana y segundo en todo el circuito. Romper la dinámica no hubiese sido una buena decisión. “Justo o injusto, Volpe es un imán para las críticas. Y mientras estén en racha, los Yankees no deberían arriesgarse a reincorporar a un jugador que podría generar rechazo entre la afición si él o el equipo caen en picada, lo que añadiría negatividad innecesaria al grupo”, destaca Joel Sherman.

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