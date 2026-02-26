4 abridores que pueden firmar los Yankees si Cam Schlittler no se recupera para el Opening Day

Los New York Yankees esperan con algo de angustia los resultados de unos nuevos exámenes para Cam Schlittler, el novato sensación de pitcheo del equipo, quien podría no estar listo para el Opening Day de la temporada 2026.

Schlittler está llamado a tomar un turno importante de la rotación del manager Aaron Boone, sobre todo ante las lesiones de Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt. Ante este panorama, lo más lógico es que los Yankees sumen a otro abridor de respaldo antes del inicio de la temporada.

"Espero que esté bien para el inicio de la temporada", dijo Boone, según el New York Post. "Ahora, no creo que llegue todavía a los 80 o 90 lanzamientos... Pero aceptaré 70 lanzamientos de Cam Schlittler, especialmente con los días de descanso que tenemos. Incluso me dijo que lo podíamos utilizar en situaciones de relevo largo".

Sin embargo, los Yankees deben tomar previsiones y buscar un lanzador abridor en el mercado por si la situación empeora con Schlittler, quien sintió una molestia en la parte baja de la espalda y su situación es de evaluación diaria.

Aunque hay pocas opciones en la agencia libre, a continuación repasamos cuatro abridores que podrían servir de respaldo para la rotación de los Yankees.

1. Lucas Giolito

Es muy extraño que a finales de febrero, Lucas Giolito siga sin equipo en las Grandes Ligas. Los Detroit Tigers mostraron un claro interés en adquirir al veterano, pero al final se arrepintieron después de firmar a Framber Valdez y a Justin Verlander. Boston no ejerció la opción que tenía de equipo para el contrato del lanzador derecho y sigue en el mercado. Viene de una buena campaña con los Red Sox, con 3.41 de efectividad en 145.0 entradas lanzadas, con 121 ponches y 56 boletos en 26 aperturas. Su salario de 14 millones de dólares para 2026 determinó que el equipo de Nueva Inglaterra no ejerciera la opción de esta temporada. Para los Yankees sería de suma importancia sumar a un lanzador de sus características.

2. Néstor Cortés

¿Néstor Cortés de vuelta al Bronx? A final de cuentas, es un lanzador que conoce la organización, que brilló con la camiseta de los Yankees y sigue sin equipo. El abridor zurdo no viene de su mejor temporada en las Grandes Ligas, pero bajo la tutela de su ex manager, Aaron Boone, puede volver a ser el lanzador dominante que maravilló a los aficionados de los Yankees entre 2021 y 2024. El año pasado dejó 6.29 de efectividad, la más alta de su carrera, con los Milwaukee Brewers y San Diego Padres. Quizás sumarlo para que sea relevista largo sea una buena decisión para la gerencia del equipo.

3. Frankie Montas

Los Mets decidieron salir del contrato de Frankie Montas para abrir espacio en su roster de 40, dejando fuera al lanzador dominicano. Se sometió a una cirugía Tommy John que terminó con su temporada en el 2025. El derecho, que jugó dos temporadas con los Yankees, viene de una campaña complicada, con 6.28 de efectividad, en apenas 38.2 entradas de labor antes de lesionarse. Aunque no parece ser una gran opción por los antecedentes de lesiones, en el Bronx conocen su potencial y es un buen respaldo.

4. Patrick Corbin

La opción de mayor veteranía en la agencia libre, después de las firmas de Justin Verlander (Detroit) y Max Scherzer (Toronto), es la de Patrick Corbin. Tiene una trayectoria de 13 campañas de la MLB y quiere sumar una más a su hoja de vida. Viene de lanzar con los Texas Rangers, con 30 aperturas, 4.40 de efectividad, 131 ponches y 51 boletos en 155.1 entradas. Es un lanzador zurdo muy controlado que puede hacer el trabajo en el Bronx.

