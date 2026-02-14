Manager de Yankees revela lo que siente sobre el Clásico Mundial de Béisbol

Aaron Boone, manager de los New York Yankees, emitió su opinión sobre el Clásico Mundial de Beisbol, un torneo que se disputará en marzo. Varios jugadores del equipo del Bronx participarán con sus selecciones buscando el tan ansiado título.

En una entrevista reciente de SNY, se le preguntó al manager si existen beneficios que conlleva la participación de algunos jugadores de los Yankees en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Ante todo, creo que es algo fantástico para nuestro deporte. Es una exhibición increíble. Creo que la expectación este año está en su apogeo. Creo que nunca ha sido tan grande. Creo que mucha gente está emocionada. Tengo muchas ganas de verlo", dijo de entrada Boone.

"Dicho esto, no significa que no haya cierta inquietud ni mucha expectación, obviamente, por tener tantos chicos participando. Pero también creo que obliga a los chicos a estar preparados, a asegurarse de hacer todo lo necesario durante la pretemporada para estar en una buena posición para rendir, pero también para mantenerse sanos durante todo el año.", agregó.

Aaron Judge, el capitán de los Yankees, también lidera al equipo de Estados Unidos que buscará su segundo título en el torneo. Austin Wells, el receptor de todos los días de los Yankees, estará con República Dominicana en el evento.

David Bednar, quien llegó recientemente al equipo, también figura como relevista en el equipo norteamericano y Paul Goldschmidt, el veterano inicialista, será también parte de la selección.

Sumándose a Wells en República Dominicana estarán Amed Rosario y Camilo Doval, mientras que en otras selecciones figuran Jazz Chisholm Jr. (Gran Bretaña), Elmer Rodríguez (Puerto Rico), Fernando Cruz (Puerto Rico), José Caballero (Panamá) y Harrison Cohen (Israel).

Esta gran cantidad de jugadores de los Yankees que estará en el torneo hacen que todo el cuerpo técnico del equipo estén muy pendientes de sus jugadores, ya que una lesión podría ir en contra de los planes de los Mulos del Bronx este año.

Aunque el manager Boone reconoce la importancia y la necesidad que había de tener un torneo de selecciones, la realidad es que los Yankees no tendrán a gran parte de sus figuras durante buena parte de los campos de entrenamiento previo a la campaña de 2026.

Los New York Yankees tendrán que pelear este año con equipos bien conformados en su división como los Boston Red Sox o los actuales campeones de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays.

Más noticias sobre los New York Yankees