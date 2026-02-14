4 batallas internas que tendrán los Yankees en el Spring Training de 2026

Ya comenzaron los trabajos del Spring Training de los New York Yankees, que de nuevo tienen a Aaron Boone con las riendas y la responsabilidad de tomar decisiones para ensamblar la plantilla para el Opening Day.

El tiempo empezó a correr para la inauguración de la temporada de MLB, en la que el equipo del Bronx tiene la obligación de dar pelea en una división cada vez más competitiva.

Para construir un equipo que pueda plantarle cara a las escuadras que parten como favoritas primero habrá que ver el resultado de batallas que se darán en el Spring Training para definir puestos clave. Estas son algunas de las más importantes.

1. Por la titularidad de la primera base

Los New York Yankees trajeron de vuelta a Paul Goldschmidt | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Se daba por sentado que Ben Rice sería el titular de la primera base de los Yankees en 2026, pero en Nueva York volvieron a formar al veterano Paul Goldschmidtm que tubo una buena primera mitad de campaña el año pasado. Ya hay rumores de que Rice podría pasar algo de tiempo detrás del plato como escolta de Austin Wells, pero se presume que la decisión final se tomará en la primavera.

2. El tercer lugar en los jardines

Los Yankees no han decidido si dejan aJasson Dominguez como cuarto outfielder | Jerome Miron-Imagn Images

Ya lo dijo el gerente general Brian Cashman: el futuro de Jasson Domínguez se decidirá en las próximas semanas. El dominicano no está llamado a ser titular en los jardines del Bronx para 2026 e incluso están considerado enviarlo a Triple A pero si el joven de 23 años de edad tiene una buena pretemporada podría poner a pensar al cuerpo técnico de los Yankees sobre si puede quedarse en el bosque izquiedo, si será el cuarto outfielder o tendrá que aceptar una reubicación.

3. Un puesto en la rotación

Los Yankees deben decidir el rol de Ryan Yarbrough | Brad Penner-Imagn Images

La rotación de los Yankees de nuevo está en problemas, con Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Chsmidt recuperándose de cirugías, y ahora Cam Schlittler con molestias en el antebrazo. Aaron Boone quiere transmitir calma, pero sabe que tendrá que echar mano a un lanzador que no estaba en los planes iniciales para completar el cuerpo de abridores “Siempre tienes a [Ryan] Yarbrough y [Paul] Blackburn disponibles para asumir ese rol con solvencia”, apuntó en un programa de radio.

4. ¿Quién será el utility?

Los Yankees le dieron un contrato de ligas menores a Paul DeJong | Brad Mills-Imagn Images

Anthony Volpe necesitará más tiempo del inicialmente estimado para recuperarse de una cirugía en el hombro, lo que le llena de interrogantes. José Caballero comenzará como titular en el campocorto pero todavía hay que definir quién será el utility ¿Oswaldo Cabrera? ¿Paul DeJong, a quien le dieron un contrato de ligas menores? ¿O se asomará otro candidato durante el campamento de primavera?

