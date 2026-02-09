5 jugadores invitados por los Yankees al Spring Training que pueden ganarse un puesto en el roster de MLB

El Spring Training siempre representa una oportunidad para que los jóvenes talentos cambien su destino en cuestión de semanas; pues en el caso los New York Yankees, sus cuarteles primaverales prometen ser especialmente interesantes.

Con un roster competitivo pero aún con espacios en el fondo del mismo, varios invitados arriban a la primavera los mulos con argumentos reales para ganarse un lugar en el Opening Day de MLB en 2026.

Más allá de los nombres consolidados, hay cinco peloteros que por talento, contexto y algo de azar, podrían forzar decisiones difíciles en el cuerpo técnico que encabeza el manager Aaron Boone una vez culminen los encuentros de exhibición.

5. Kyle Carr | Abridor zurdo

El único zurdo con opciones de conseguir un cupo en la rotación de los del Bronx, básicamente porque Boone no contará para el inicio del ejercicio con su as Gerrit Cole ni tampoco con Carlos Rodón y el dominicano Luis Gil. En el caso de Carr, éste mostró una clara evolución en Clase A Fuerte durante 2025, dominando con una efectividad de 1.96.



Aunque sufrió tras el ascenso a Doble A, su perfil como siniestro, con 23 años, siempre genera valor en una organización que busca equilibrio en su staff. Si consigue estabilidad mecánica y mantiene su capacidad para generar ponches, es una alternativa interesante en las primeras semanas oficiales.

4. Brendan Beck | Abridor derecho

La historia del diestro es la de perseverancia. Las lesiones han frenado su desarrollo, pero cuando ha estado sano ha sido extremadamente efectivo. Su rendimiento en Doble A la temporada pasada confirmó que todavía tiene material para competir a un alto nivel.



A sus 27 años ya no es un proyecto, sino un lanzador que necesita una oportunidad real y defender a Gran Bretaña en el venidero Clásico Mundial quizás le sirva de vitrina en Nueva York.

3. Ben Hess | Abridor derecho

Ben Hess fue tomado en el draft por los Yankees | Gary Cosby Jr.-Tuscaloosa News / USA TODAY NETWORK

Hess significó la apuesta de los Yankees en la primera ronda del Draft de MLB 2024. Pese a un pasado universitario irregular marcado por lesiones, su primer curso en las menores le sirvió al monticulista de 23 almanaques para mostrar el potencial que enamoró a los scouts.



Su facilidad para generar swings fallidos y limitar el promedio rival a .177 en más de 20 aperturas lo coloca como un proyecto serio, aunado a su completo repertorio (recta, curva, slider y cambio), el cual le permite proyectarse en plan de abridor a largo plazo. Si logra trasladar su dominio al Spring Training, sería una alternativa sólida para el cuerpo técnico de los mulos en las primeras de cambio.

2. Carlos Lagrange | Abridor derecho

El dominicano representa el sueño clásico de cualquier organización: tamaño, velocidad y capacidad de ponche. Su recta de cuatro costuras, que alcanza los tres dígitos, es una herramienta elitista que puede acelerar procesos. Asimismo, los 168 ponches en 120.0 entradas en 2025 hablan de un brazo dominante, más allá de que el verdadero salto fue su capacidad para sostener resultados al llegar a Doble A.



En un equipo que siempre busca potentes tiradores, y cuya rotación estará maltrecha en las semanas inaugurales del 2026, el derecho de 22 años está llamado a, cuanto menos, ser considerado en los Entrenamientos Primaverales.

1. George Lombard Jr. | Infielder

Lombard Jr. es el prospecto que siempre ha jugado adelantado a su edad. El infielder ha enfrentado rivales mayores a lo largo de casi toda su carrera profesional y aún así ha exhibido madurez ofensiva, al margen de sus bajos promedios con el madero.



Claro que su destacado OBP en la campaña anterior (.367), acompañado de su gran defensa en las paradas cortas, tercera y segunda, le facilitarían una oportunidad dentro de una novena neoyorquina que no tiene el nombre de su inquilino en la posición 6 en el Opening Day, debido a la lesión de Anthony Volpe.

