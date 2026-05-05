4 equipos que pueden adquirir a Anthony Volpe en un cambio con los Yankees

El panorama de Anthony Volpe con los New York Yankees ha cambiado. Después de haber sido el campocorto titular por tres temporadas de MLB, acaba de ser asignado a las menores.

No sólo perdió su puesto en el lineup del manager Aaron Boone, sino que también empieza a correrse el rumor en Grandes Ligas de que en el Bronx podría aceptar cambiarlo.

Tiene sentido. José Caballero será el torpedero titular y en Triple A ya está el prospecto número 1 de la organización, George Lombard Jr., tocando la puerta de las mayores. Volpe, de 25 años de edad y ganador de un Guante de Oro, todavía tiene valor como retorno en una transacción y varios equipos pueden interesarse en negociar su adquisición.

1. New York Mets

Es raro ver transacciones entre los equipos de Nueva York, pero no imposible. Los metropolitanos están sufriendo con las lesiones, incluyendo la de su estrella Francisco Lindor y quien debía ser su reemplazo en el campocorto, Ronny Mauricio. Podría convenirles tener a Volpe ahora mismo para paliar estas ausencias y luego tomar decisiones con el infielder, a quien podrían tener como reserva para darle profundidad a la banca el resto de la temporada. Hay varios lanzadores que pueden ofrecer a cambio.

2. Milwaukee Brewers

En Milwaukee han tenido problemas con la posición del campocorto desde que el dominicano Willy Adames se marchó en la agencia libre y podrían ofrecerle a Volpe la oportunidad de ser titular como torpedero a largo plazo. De momento tienen a Joey Ortiz, que batea para .189. Los Brewers tienen en la organización a varios lanzadores que pueden interesar a los Yankees como retorno e incluso piezas para reforzar el cuadro interior.

3. Atlanta Braves

Desde la primavera se ha mencionado posibles escenarios de cambio entre Atlanta y los Yankees por Anthony Volpe, que seguramente se potenciarán con la situación actual del infielder. Los Braves están arrollando en la cima de la División Este, pero varios analistas piensan que deben entrar en una negociación que les procure un campocorto que les dé estabilidad en un mediano plazo para salir del veterano Mauricio Dubón.

4. Texas Rangers

Con 25 años de edad, experiencia probada en Grandes Ligas, un Guante de Oro en sus vitrinas y un par de años de control, es perfectamente lógico pensar que Anthony Volpe puede ser parte de un cambio de alto perfil. Y bien podría ser parte del paquete que entreguen los Yankees para poder adquirir a una superestrella como Corey Seager. A los Rangers les convendría aceptarlo como retorno para entregarle el campocorto.

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