4 equipos que pueden firmar al manager Alex Cora tras su despido de los Boston Red Sox

Que Boston Red Sox despidiera a Alex Cora no está ni cerca de significar que la carrera del puertorriqueño como técnico en MLB estará en pausa.

Analistas reconocidos como Bob Nightengale sostienen que Cora no pasará mucho tiempo desempleado. “Alex Cora quizás ni siquiera tenga tiempo de volver a Fenway Park para recoger sus cosas de la oficina. Cora, despedido el sábado 25 de abril por los Boston Red Sox, volverá a ser mánager, y pronto”, aseguró.

Es imposible asegurar que las cosas sucederán así de rápido, y ni siquiera se puede afirmar que estará vistiendo otro uniforme en la temporada de 2026 porque ahora mismo no hay plazas vacantes. Pero sí hay algunos conjuntos que podrían requerir sus servicios en el corto plazo.

1. Philadelphia Phillies

El mismo Nightengale menciona la posibilidad de ver a Coro pronto con Philadelphia: “podría estar dirigiendo a los Philadelphia Phillies para cuando regresen a casa el martes 28 de abril para enfrentarse a los San Francisco Giants, y sí, al ex bateador estrella de los Red Sox, Rafael Devers”. Los Phillies han perdido nueve de sus últimos 10 partidos y es posible que Rob Thomson no se mantenga en el cargo mucho tiempo más. Además, hay quienes han destacado la buena relación que tiene el boricua con Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol del conjunto.

2. Houston Astros

Es toda una sorpresa ver a los siderales ocupando el último lugar de una división en la que mantuvieron una hegemonía. Ya quedaron fuera de los playoffs la temporada pasada y seguramente querrán evitar que se repita la historia. El nombre de Joe Espada se cuenta entre los managers que pueden quedar cesantes en esta campaña y Alex Cora hizo carrera como técnico en Houston antes de irse a dirigir en Boston, por lo que existe un vínculo con la organización.

3. St. Louis Cardinals

St. Louis no ha empezado la temporada tan mal como terminó las anteriores, pero igual está en los últimos lugares de la tabla de su división. Se han ido desprendiendo de figuras (cambiaron a Nolan Arenado y Willson Contreras en el receso de campaña) y se espera una reestructuración completa en cualquier momento. Oliver Mármol no ha conseguido la manera de tener éxito con esta escuadra y podrían entregarle el timón a Cora para comenzar una nueva etapa.

4. Toronto Blue Jays

Era difícil pronosticar que los Blue Jays tendrían récord de 11-15 en este comienzo de temporada después de ser campeones de la Liga Americana en 2025 y quedarse tan cerca del título de la Serie Mundial. Es verdad que han tenido mala suerte con las lesiones de jugadores clave, pero la paciencia con el manager John Schneider podría agotarse. Los canadienses quieren seguir viendo resultados y podrían inclinarse por un dirigente con sobrada experiencia en la división y en playoffs..

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