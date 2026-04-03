4 jugadores de Boston Red Sox que más chance tienen de ser cambiados antes de la fecha límite de 2026

Los Boston Red Sox comenzaron la temporada con un fatídico 1-6 en su récord, algo que no estaba en los planes ni del más pesimista. El equipo de Alex Cora no se ha podido combinar entre pitcheo y bateo para tener éxito en las primeras de cambio.

Algunos señalan que hay una especie de crisis en el dugout de los Red Sox, sobre todo con los rumores de un problema de indisciplina del receptor Carlos Narváez, quien solo ha jugado 3 de los 6 encuentros, pese a su gran promedio ofensivo de .444.

Boston se armó en esta temporada para poder competir con los New York Yankees y los Toronto Blue Jays en el Este de la Liga Americana. Sin embargo, el comienzo de campaña no es nada alentador, aunque aún es muy temprano para sacar conclusiones.

Ciertos analistas han empezado a colocar nombres de posibles jugadores que saldrían de la franquicia de Nueva Inglaterra antes de la fecha límite de cambios, buscando nuevos aires para el equipo. A continuación, los nombres más importantes que aparecen entre los rumores.

1. Patrick Sandoval

Sandoval todavía no regresa de la lista de lesionados | Chris Tilley-Imagn Images

Una de las fortalezas de Boston es la rotación, que parece ser el punto alto del equipo para esta temporada. Es por ello que Patrick Sandoval no parece tener un puesto asegurado en el cuerpo de abridores cuando regrese de su lesión. El lanzador todavía está trabajando en su regreso tras perderse la temporada 2025. Si logra demostrar que está sano y con comando de sus pitcheos cuando esté totalmente listo, sería una ficha de cambio muy interesante como abridor veterano. Esto podría hacer que los Red Sox obtengan piezas claves para otros puestos como el relevo o el infield.

2. Kutter Crawford

Kutter Crawford se recupera de una lesión | Brian Fluharty-Imagn Images

Crawford y Sandoval están en la misma situación, recuperándose de lesiones sin tener certeza de que tendrán un puesto en el equipo una vez regresen. Ambos trabajan en su regreso tras perderse la campaña 2025 y, ahora mismo, no tienen un puesto en la rotación asegurado. Lo más probable es que comiencen en Triple A cuando vuelvan y, para dos lanzadores con status de Grandes Ligas, no sería la mejor opción. Cualquier equipo que necesite un abridor puede ofrecer algún acuerdo para obtener a Crawford antes de la fecha límite de cambios.

3. Carlos Narváez

Parecen existir algunas diferencias entre Narváez y el manager Alex Cora. El venezolano tiene 4 hits en 9 turnos y ni siquiera eso le ha servido para mantenerse como titular. Aunque el manager del equipo no ha querido revelar las razones, se dice que hay ciertos desacuerdos entre ambos. Buscar un cambio que incluya a Narváez puede hacer que Boston obtenga buenos dividendos en el mercado, ya que es un receptor bien conceptuado.

4. Masataka Yoshida

El japonés no tiene un puesto fijo como titular, debido a la sobrepoblación que tienen los Red Sox en los jardines. Con Jarren Duran, Wilyer Abreu y Ceddanne Rafaela titulares, se espera que Yoshida pueda estar en el mercado y ser moneda de cambio para traer a un infield de peso para ayudar en ese aspecto al equipo. No ha conectado hits en la temporada, con 14 apariciones al plato.

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