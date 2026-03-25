El calendario de Boston Red Sox de marzo y abril de la temporada 2026

Los seguidores de los Boston Red Sox comienzan la temporada de MLB en 2026 con ímpetus renovados, tras ver a su equipo alcanzar al fin los playoffs en la campaña pasada, rompiendo así una cadena adversa.

El equipo del manager boricua Alex Cora luce reforzado para este año, con argumentos para pelear por el banderín de la División Este de la Liga Americana. Sin embargo, la afición de los patirrojos tendrá que esperar un poco para ver sus ídolos en Fenway Park, porque comenzarán el calendario con una gira como visitantes.

De hecho, de los 31 juegos que disputarán los Red Sox entre la última semana de marzo y el mes de abril apenas 13 partidos se disputarán en Boston y 18 serán en la carretera.

The #RedSox today announced the following moves to set their 2026 Opening Day 26-man roster: pic.twitter.com/PoNOYY2xsL — Red Sox (@RedSox) March 25, 2026

En la agenda hay que marcar algunas fechas clave como el 20 de abril, cuando se realiza el tradicional juego del Patriots' Day (Día de los Patriotas), que se disputa en el horario de la mañana y en la que la escuadra de Boston será anfitriona ante Detroit Tigers en una serie que promete buen pitcheo.

La última semana de abril será muy exigente para Cora y su tropa, porque tendrán confrontaciones seguidas contra tres de sus rivales directos en la división. La primera batalla contra los Yankees la tendrán en casa, pero luego afrontarán como visitantes series de tres partidos primero contra Baltimore Orioles y luego contra los campeones de la Liga Americana, Toronto Blue Jays.

¿Cómo llegan los Red Sox al Opening Day de 2026?

Decir que llegan ilusionados a este comienzo de temporada puede ser modesto. La gerencia que encabeza Craig Breslow trabajó duro y eficientemente para ensamblar una rotación de primer nivel, que le quitara preocupaciones a Cora y también sirviera de argumento para dar pelea.

Terminaron conformando el que tal vez sea el mejor cuerpo de abridores del circuito, con la firma de Ranger Suárez y la adquisición vía cambio del veterano Sonny Gray. También trajeron a Johan Oviedo, pero el cubano pasará al bullpen las primeras semanas tras perder la batalla por el quinto puesto de la rotación.

Con Triston Casas todavía en proceso de recuperación por la cirugía en la rodilla y la pérdida de Alex Bregman en la agencia libre, adquirir a Willson Contreras para que se encargue de la inicial y ayude a Roman Anthony, Jarren Duran y Wilyer Abreu en la producción ofensiva luce como un movimiento acertado. Masataka Yoshida, de momento, estará relegado a la banca.

El calendario de Boston Red Sox en marzo de 2026

26 de marzo (visitante)

Opening Day contra los Cincinnati Reds.

28 y 29 de marzo (visitante)

Cierre de la serie en Cincinnati (2 juegos).

30 y 31 de marzo (visitante)

Inicio de la serie contra los Houston Astros.

Calendario de Boston Red Sox en abril de 2026

1 de abril (visitante)

Cierre de serie en Houston (1 juego).

3 al 5 de abril (local)

Home Opener en Fenway Park contra los San Diego Padres (3 juegos).

6 al 8 de abril (local)

Serie contra los Milwaukee Brewers (3 juegos).

10 al 12 de abril (visitante)

Serie contra los St. Louis Cardinals (3 juegos).

13 al 15 de abril (visitante)

Serie contra los Minnesota Twins (3 juegos).

17 al 20 de abril (local)

Serie contra los Detroit Tigers (4 juegos).

21 al 23 de abril (local)

Serie contra los New York Yankees (3 juegos).

24 al 26 de abril (visitante)

Serie contra los Baltimore Orioles (3 juegos).

27 al 29 de abril (visitante)

Serie contra los Toronto Blue Jays (3 juegos).

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