4 jugadores que compiten con el jugador de Yankees Ben Rice por el MVP de la Liga Americana

Para esta temporada de MLB los New York Yankees decidieron darle a Ben Rice la titularidad de la primera base y el jugador de 27 años de edad ha respondido a la confianza.

Tanto, que en este primer mes de acción se ha posicionado como líder de varios departamentos en la Liga Americana como OBP, slugging y OPS (.461, .754 y 1.214, respectivamente) y es cuarto en jonrones y carreras impulsadas (8 y 18), segundo en anotadas con 21 y sexto con su average de .319.

Ese desempeño tiene a Rice como el principal candidato a ganar el MVP de la Liga Americana, un premio que su compañero y capitán Aaron Judge se ha llevado tres veces. Aunque el inicialista y bateador zurdo tiene argumentos de peso para su postulación, algunos rivales se están asomando.

1. Aaron Judge

Ben Rice tiene a la competencia en casa, en la figura de Aaron Judge. El ganador del MVP en las últimas dos temporadas ya despertó tras un muy frío comienzo ofensivo y empieza a ubicarse entre los puestos de vanguardia de varios lideratos. Ahora mismo es segundo entre los bateadores de la Liga Americana en jonrones con 9, tercero en carreras anotadas con 19, cuarto en Bases Totales con 50 y suma 16 remolcadas con promedios de .235/.343/.588 y OPS de .932.

2. Yordan Álvarez

A diferencia de su equipo el slugger cubano está en medio de un gran momento. Álvarez, de 28 años de edad, dejó atrás todos los problemas físicos que le han aquejado en las últimas temporadas y comenzó indetenible con su ofensiva. Es líder de la Liga Americana en hits (30), jonrones (10), carreras impulsadas (24) y bases totales (68) y tercero en anotadas con 19. Sus promedios son de .330/.456/.747 con OPS de 1.203.

3. José Ramírez

Al antesalista dominicano de los Cleveland Guardians siempre hay que contarlo ente los candidatos para el MVP, pues aunque de momento no haya conseguido ganar el premio por primera vez ha estado ocho veces en el top 10 de la votación en 14 años de carrera en las Grandes Ligas. Ramírez está bateando para .233/.367/.489 con OPS de .856, es octavo en jonrones con 6, sexto en anotadas con 16 y decimo en Bases Totales con 44; tiene cinco dobles y 12 remolcadas, y está al frente de las bases robadas con 11.

4. Shea Langeliers

Siempre hay que dejar espacio para una sorpresa y ese puede ser Shea Langeliers, el receptor y bateador derecho que está convertido en el referente ofensivo de los Athletics. El jugador de 28 años de edad tiene una línea de .312/.379/.613 con 14 carreras impulsadas; es cuarto en extrabases con 12, en jonrones con 8 y en hits con 29, segundo en bases totales con 57, séptimo en average y tercero en slugging y OPS con .992.

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