4 jugadores que se juegan seguir en los Yankees más allá de 2026

Ya comenzó la temporada regular de 2026 en MLB y New York Yankees comenzó con buen pie. Y si bien queda mucho camino por recorrer, todo apunta a que en el equipo del Bronx tendrán argumentos para responder a la condición de favoritos y ser competitivos.

En el transcurso de la campaña la gerencia neoyorquina tendrá que tomar varias decisiones. Una de ellas requerirá evaluar a varios jugadores que pueden ser agentes libres cuando termine la Serie Mundial.

Hay al menos nueve miembros de la plantilla de Aaron Boone que necesitan tener una gran actuación este año si quieren quedarse jugando con el equipo para la próxima campaña.

1. David Bednar

Los Yankees trajeron a Bednar en un cambio desde Pittsburgh a mediados de la temporada pasada y en 22 juegos con el uniforme a rayas salvó 10 partidos con efectividad de 2.19 y 35 ponches en 24.2 innings. Lo habían tenido en el radar desde hace un tiempo sin poder cerrar un trato. Ya esta campaña ha rescatado dos de los tres primeros choques. Si el derecho de 31 años de edad puede erigirse como el cerrador de confianza de Aaron Boone, tendrá una oportunidad de quedarse jugando en Nueva York.

2. Jazz Chisholm Jr.

El infielder ha dejado claro que tiene la intención de quedarse en Nueva York más allá de esta temporada, que es su última de arbitraje. Será agente libre al final de esta campaña y quiere una extensión de contrato, sin que hasta ahora lleguen reportes de que el equipo le haya hecho propuestas o tengan siquiera la intención. Chisholm acaba de unirse al club 30-30 con su mejor campaña ofensiva (31 jonrones, 31 bases robadas, 80 carreras impulsadas) por la que ganó el Bate de Plata, y necesitará una actuación similar si quiere incrementar sus posibilidades de quedarse.

3. Trent Grisham

Cashman siente como un éxito que Trent Grisham haya aceptado la oferta calificada, porque es un defensor de élite que tuvo un extraordinario despliegue ofensivo en 2025 que le hizo ganar la titularidad en el jardín central. Alcanzó topes personales con 34 jonrones y 74 carreras impulsadas y se espera verlo con una producción similar para tomar decisiones, pues será agente libre al final de la campaña y podría estar aspirando a un pacto multianual.

4. Randal Grichuk

A Grichuk lo invitaron al campo de entrenamientos y consiguió hacer el roster del Día Inaugural para darle profundidad a la reserva del manager Aaron Boone. Con el descenso de Jasson Domínguez, el veterano de 34 años de edad se quedará como cuarto outfielder y necesita destacarse si quiere tener la oportunidad de un nuevo contrato para 2027.

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