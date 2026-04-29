4 jugadores que podrían adquirir los Yankees en el mercado de cambios para cubrir la baja de Giancarlo Stanton

Los New York Yankees ya deben estar acostumbrados, pero nunca es una buena noticia ver a Giancarlo Stanton ser inscrito en la lista de lesionados. Esta temporada de MLB no ha sido la excepción y el slugger de 36 años de edad estará inhabilitado por 10 días por una distensión en la pantorrilla.

El bateador designado de la alineación de Aaron Boone se lastimó el viernes en Houston y en el Bronx son optimistas. “Es una lesión leve, así que esperemos que no sea algo grave”, dijo Boone. “Pero obviamente G ya ha tenido problemas en la parte inferior del cuerpo. Vamos a tenerlo en cuenta y, desde luego, no vamos a precipitarnos”.

Ya llamaron a Jasson Domínguez para que se sume al lineup, pero con los antecedentes de Stanton, que ha estado 15 veces en lista de lesionados en 16 temporadas de servicio en las Grandes Ligas, conviene estar prevenido. Si su lesión se complica –y ya sin Randal Grichuk, que fue puesto en asignación-, la gerencia de Brian Cashan podría verse obligada a acudir al mercado de cambios en busca de un jugador que ayude con la producción ofensiva.

1. Yandy Díaz

Al cubano de los Tampa Bay Rays lo han tenido como un objetivo en el Bronx desde hace tiempo, sin que se pudiera concretar una transacción. Díaz es un campeón bate y ganador del Bate de Plata que en 2026 está dejando buenos números ofensivos, como acostumbra. Tiene línea ofensiva de .324/.419/.477 con OPS de .896, ocho extrabases (cuatro jonrones, un triple y tres dobles) y 20 carreras impulsadas.

2. Ramón Laureano

Los Padres seguramente preferirían cambiar a Nick Castellanos, que aunque le pagan salario mínimo no ha podido batear, pero en Nueva York les conviene sumar a Laureano. El outfielder dominicano de 31 años de edad será agente libre al final de esta temporada y en 27 juegos tiene línea de .255/.319/.443, un OPS de .763, cuatro cuadrangulares, cuatro dobles, dos triples, 18 remolcadas y tres bases robadas.

3. Adolis García

Los Rangers dejaron ir al cubano en la agencia libre y llegó contratado por los Philadelphia Phillies, con quienes tiene nueve extrabases (tres vuelacercas, cinco dobles y un triple) y nueve carreras impulsadas en 29 juegos disputados. El mal momento del equipo cuáquero y el hecho de que García tiene contrato por sólo un año y $10 millones lo hace una potencial pieza de cambio que podrían contemplar como un objetivo en Nueva York.

4. Jorge Soler

El equipo de Los Angeles Angels está haciendo un nuevo intento por romper la racha de temporadas sin avanzar a los playoffs, pero igual podrían estar abiertos a negociar transferencias. Uno de los jugadores que despertará interés es el cubano Soler, un All Star que será agente libre al final de la campaña, que tiene amplia experiencia en postemporada (ha ganado dos anillos de Serie Mundial) y que en 2026 está bateando para OPS de .803 con seis vuelacercas, cinco dobles y 23 impulsadas.

Más contenido de los New York Yankees