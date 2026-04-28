Yankees inscriben a Giancarlo Stanton en la lista de lesionados: ¿Cuándo vuelve a New York?

Giancarlo Stanton vuelve a su lugar más frecuentado: la lista de lesionados. Aunque el veterano gozaba de un inicio de año saludable, los Yankees confirmaron su baja, extendiendo el historial de dolencias que lo han aquejado anualmente desde su llegada al equipo

Una resonancia magnética reveló una distensión de grado bajo en la pantorrilla derecha, la cual Stanton sufrió el viernes mientras corría las bases en Houston. Aunque los Yankees intentaron esperar un poco más, se confirmó que debía pasar por la lista de lesionados.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, no quiso ofrecer una fecha para el regreso de Stanton, aunque se espera que no sea por mucho tiempo. El espacio en el roster que dejó el veterano bateador designado lo tomará Elmer Rodríguez, el prospecto de 22 años de edad que participó con Puerto Rico en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Giancarlo Stanton is going on the IL with a low grade right calf strain pic.twitter.com/UDdXfEQBPL — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 28, 2026

Los Yankees ya habían hecho movimientos en el roster antes del encuentro del lunes. Llamaron a Jasson Domínguez desde Triple A para ocupar el puesto de bateador designado y apareció como sexto bate, en la victoria 4-2 ante los Texas Rangers.

Domínguez ingresó en el roster en el puesto que dejó el dominicano Luis Gil, quien fue relegado a Triple A tras la derrota del domingo ante los Astros, dejando su marca en 1-2 con una efectividad de 6.05 en cuatro aperturas.

El historial de lesiones de Stanton deja a los Yankees en una situación de incertidumbre con respecto a su bateador designado. El slugger estaba bateando para .256 esta temporada con tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 partidos antes de lesionarse.

¿Qué lesión tiene Giancarlo Stanton?

Stanton tiene rigidez en la pantorrilla y se lesionó en ese sector de su cuerpo mientras corría las bases, en el sexto inning del encuentro ante los Astros de Houston del pasado viernes. No volvió al lineup para los encuentros de sábado y domingo. A pesar de que los Mulos del Bronx intentaron esperar para tener noticias positivas de sus pruebas médicas, se confirmó que debía pasar por la lista de lesionados.

¿Cuáles han sido las principales lesiones de Giancarlo Stanton?

A lo largo de su carrera de 17 temporadas en la MLB, Giancarlo Stanton ha visitado la lista de lesionados al menos en 16 ocasiones. Es uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas pero su historial de problemas físicos es extenso, especialmente desde que se unió a los New York Yankees.

Aún así, el MVP de la Liga Nacional en 2017 tiene 456 cuadrangulares y 1.183 carreras impulsadas de por vida. Estas son sus lesiones más importantes:

Período Lesión Equipo 2012 - 2013 Cirugía de rodilla y distensión de isquiotibiales. Marlins 2015 Fractura del hueso ganchoso (mano). Marlins 2016 Distensión grado 3 en el isquiotibial izquierdo Marlins 2019 Lesiones en bíceps, rodilla y cuádriceps (solo jugó 18 partidos). Yankees 2020 Distensión del isquiotibial izquierdo. Yankees 2022 Inflamación del tendón de Aquiles y problemas en la pantorrilla. Yankees 2023-2024 Múltiples distensiones de isquiotibiales. Yankees 2025 Tendinitis en ambos codos (perdió gran parte de la temporada en lista de 60 días).



Yankees 2026 Distensión de grado bajo en la pantorrilla derecha Yankees

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