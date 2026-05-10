4 jugadores que pueden sacrificar los Yankees en el mercado de cambios de 2026

Faltan todavía meses para que se cumpla la fecha límite de cambios en MLB, pero los rumores ya empiezan a correr y se están planteando potenciales escenarios de negociaciones. Algunos, como es natural, involucran a los New York Yankees.

El conjunto del Bronx se ha visto bien en los primeros meses de la temporada, con más de 98% de probabilidades de estar en playoffs y de 17% de ganar la Serie Mundial (de acuerdo con Baseball Reference) y no se espera que sean “vendedores” en el mercado de cambios.

Pero por sus mismas aspiraciones, podríamos ver a la gerencia de los Yankees metida en transacciones de alto impacto que les reporte refuerzos para el tramo decisivo de la campaña. La situación del equipo hace que algunos jugadores importantes estén entre quienes pueden ser sacrificados antes del 3 de agosto a las 6:00 p.m. (hora del Este).

1. Spencer Jones

Si no fuese por la lesión, el primer lugar de esta lista sería para Jasson Domínguez, que estaba tomando ritmo ofensivo y demostrando sus avances en la defensa del jardín izquierdo cuando se lastimó. Tanto el dominicano como Spencer Jones empezaron el año en Triple A, sin un lugar para jugar en el outfield del manager Aaron Boone y están perfilados como piezas de alto valor que pueden involucrarse en negociaciones de alto impacto. Jones ya debutó en Grandes Ligas, demostró sus habilidades defensivas en el jardín central y pronto podría dar una muestra de su poder, lo que le hace objeto de interés para la próxima fecha de cambios.

2. Oswaldo Cabrera

Entre 2022 y 2025 el venezolano fue inamovible en el roster del manager Aaron Boone por una razón: su polivalencia defensiva. Cabrera jugaba donde lo enviaran, daba algunos batazos oportunos y entendía muy bien su rol como reserva: estaba de buen ánimo y listo para cuando recibiera la oportunidad. Esas características pueden ser valoradas por un equipo con necesidad de darle profundidad a su plantilla con un refuerzo defensivo. Tuvo una lesión que lo llevó al quirófano después de 34 juegos en 2025 y aunque ya está recuperado comenzó la campaña de 2026 en las menores por la presencia de Amed Rosario. Su salario no es alto y le queda tiempo de control, por lo que puede ser un objetivo en el mercado.

3. Luis Gil

Hubo una época, hace un par de temporadas, que a Luis Gil se le llegó a ver como el as del futuro para los Yankees, pero esa percepción se ha diluido. Ahora mismo está lastimado, pero el dominicano que fue Novato del Año en 2024 parece destinado a vestir un nuevo uniforme más pronto que tarde. Perdió su lugar en la rotación, tiene cierta tendencia a las lesiones y no se ha visto efectivo en 2026 (tuvo efectividad de 6.05 en cuatro salidas antes de ser llevado de nuevo a Triple A). Sin embargo, con 28 años de edad, experiencia probada en las mayores y dos temporadas bajo control del club podría generar interés en el mercado de cambio entre conjuntos con necesidad de pitcheo.

4. Anthony Volpe

Las cosas en el béisbol pueden cambiar en un parpadeo. Lo sabe bien Anthony Volpe, que fue el campocorto titular de los Yankees por tres años y ahora está asignado a Triple A con un futuro incierto. El buen trabajo de José Caballero como torpedero y la rápida progresión del prospecto George Lombard Jr, pueden llevar al conjunto del Bronx a considerar entregar a Volpe en un cambio si la oferta es apropiada. Con todo y su inconsistencia, hablamos de un jugador de 25 años de edad con experiencia en playoffs, ganador de un Guante de Oro y capaz de conectar 20 jonrones, 20 dobles y robar 20 bases por temporada, y al que le quedan dos años de control. Tiene valor y en Nueva York son conscientes de ello.

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