4 jugadores que puedes sustituir a Giancarlo Stanton en los Yankees en el Opening Day 2026

Los New York Yankees esperan contar con Giancarlo Stanton para el Opening Day 2026. Sin embargo, todo dependerá del dolor que padece en sus codos, algo con lo que ha tenido que lidiar desde la temporada del 2024.

Stanton no quiso pasar por el quirófano después de la temporada pasada, pues no hay certezas de que su problema de tendinitis pueda mejorar. Prefirió llevar a cabo una rehabilitación en el invierno, pero todavía siente dolor.

"Eso no se va a arreglar con cirugía, y no me importa lo que diga ningún médico porque no saben qué está pasando", dijo Stanton. "Lo que está escrito (sobre mis codos) es lo que yo y los Yankees informamos".

Stanton tiene contrato con los Yankees hasta 2027 y tiene previsto ganar 34 millones de dólares en ese lapso. Es un dinero muy importante para un jugador que no tiene certezas de poder estar en la alineación.

Si Stanton no logra recuperarse para el Opening Day, los Yankees deben tener un plan b para el puesto de bateador designado. Aquí las opciones con las que cuenta el manager Boone:

1. Spencer Jones

¿Es la hora de Spencer Jones? Todo parece indicar que sí, ya que es un jugador que no tiene nada que demostrar en ligas menores. Su vulnerabilidad en el plato sigue siendo su gran enemigo, ya que es un bateador que se poncha mucho. El jardinero vivió toda la campaña 2025 entre Doble A y Triple A, con un excelente promedio de bateo de .274 en ambas categorías, 35 jonrones y 80 carreras impulsadas. Su lunar es que se ponchó el 37 % de las veces que bateó y es algo que preocupa al cuerpo técnico de los Yankees. Sin embargo, parece listo para dar el gran salto.

2. Jasson Domínguez

Domínguez puede batear a ambos lados del plato | Gregory Fisher-Imagn Images

Jasson Domínguez no ha mostrado solvencia defensiva en el inicio de los juegos de exhibición de cara a la temporada 2026. "El Marciano", como se le conoce, destaca por su ofensiva y podría ayudar en el puesto de bateador designado en el inicio de la campaña si Stanton no se recupera. No viene de una buena campaña en 2025, con una línea ofensiva de .257/.331/.388, OPS de .719, 10 jonrones, 18 dobles, un triple, 47 carreras impulsadas y 23 bases robadas. Las lesiones le afectaron nuevamente y antes de conocer la situación de Stanton, el equipo había anunciado que comenzaría la temporada en Triple A. Sin embargo, los planes pueden cambiar.

3. Ben Rice

Se espera que Ben Rice sea el primera base titular de los Yankees en 2026, aunque tendrá que pelear por la posición con el veterano Paul Goldschmidt, quien vive un buen comienzo de Spring Training y dejó números interesantes en la temporada pasada. Si se confirma que Stanton no podrá estar para el primer juego de la temporada, es un movimiento lógico pasar a Rice al puesto de bateador designado y que Goldschmidt defienda la inicial. El bateador zurdo dejó una línea ofensiva de .255/.337/.499, OPS de .836, 116 hits, 28 dobles, 4 triples, 26 jonrones y 65 carreras impulsadas en 138 juegos en 2025.

4. Justin Turner (Agente libre)

El veterano sigue en la agencia libre y es una opción que tienen los Yankees para fortalecer su banco. Es un jugador experimentado, que puede acoplarse a cualquier rol y que estaría dispuesto a firmar un contrato de una temporada con los Mulos del Bronx. Los Cubs declinaron la opción de un año más en su contrato y se convirtió en agente libre de inmediato. Apenas participó en 80 juegos el año pasado, con .219 de promedio, 3 jonrones y 18 carreras remolcadas.

