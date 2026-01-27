3 pitchers de los Yankees que están obligados a mejorar en la temporada de 2026

Los New York Yankees no parten como favoritos en su división por primera vez en mucho tiempo. Hay otros conjuntos que se han reforzado mejor, como el caso de los Boston Red Sox, o clubes que vienen de una gran campaña como es el caso de los Toronto Blue Jays.

Una de las interrogantes de los Yankees es el pitcheo, sobre todo abridor. Gerrit Cole y Clarke Schmidt son esperados para la segunda mitad de la temporada, tras ambos pasar por una cirugía Tommy John.

Carlos Rodón tiene previsto debutar en la temporada en mayo, por estar recuperándose de una cirugía en el codo a la que se sometió después de la temporada pasada. El zurdo tendrá una mayor responsabilidad en la rotación que en años anteriores por la cantidad de lesionados.

Bajo este panorama, hay lanzadores como Ryan Weathers, Cam Schlittler y Will Warren que serán parte del cuerpo de iniciadores del manager Aaron Boone en las primeras semanas de campeonato y eso les obliga a tener buenas actuaciones para mantener a flote al equipo en la primera mitad de la temporada 2026.

A continuación, hablamos del presente de estos tres lanzadores y las aspiraciones que hay con cada uno de ellos para la temporada 2026 de la MLB.

1. Ryan Weathers

Ryan Weathers apenas lanzó en ocho juegos en 2025 | Jasen Vinlove/Miami Marlins/GettyImages

Los Yankees hipotecaron un poco su futuro para traer a Ryan Weathers desde los Miami Marlins. Entregaron a Brendan Jones y Dillon Lewis, más dos infielders: El mexicano Dylan Jasso y el venezolano Juan Matheus. Viene de apenas 8 aperturas con Miami en la temporada pasada, con 38.1 entradas lanzadas, 3.99 de efectividad en 8 aperturas. En 2024 dejó una mejor ERA con 3.63 en 86.2 innings. Se espera que sea el cuarto o quinto abridor del manager Boone en la primera semana de acción. Tiene 25 años de edad y fue tomado en la primera ronda del Draft de 2018 por los San Diego Padres, donde comenzó su carrera.

2. Will Warren

Will Warren entrará a su tercera campaña en la MLB | Icon Sportswire/GettyImages

Está llamado a tomar un rol más protagónico que en temporadas anteriores, sobre todo con las ausencias de Gerrit Cole y Clarke Schmidt en la rotación. Viene de la mejor temporada de su carrera, siendo líder en juegos iniciados de la MLB con 33 salidas, en las que dejó 4.44 de efectividad, con 171 ponches en 162.1 entradas, en su segunda campaña en la MLB. Ahora es un lanzador más maduro, que debe haber recogido buena experiencia en la pasada campaña para en este 2026 dar un paso al frente y ser uno de los líderes en la rotación del equipo del Bronx.

3. Cam Schlittler

Cam Schlittler lanzó en la postemporada 2025 con los Yankees | Ishika Samant/GettyImages

Es uno de los novatos que están llamados a lucier en 2026, ya que el año pasado demostró que es un lanzador de Grandes Ligas. El diestro de 24 años de edad dejó 2.96 de efectividad en 73 entradas durante las 14 aperturas que tuvo. Ahora tendrá una cuota de responsabilidad más alta y será parte de la rotación en las primeras semanas de acción, al menos hasta que vuelva Carlos Rodón. Es un joven con mucha proyección, llamado a ser de los abridores del futuro de los Yankees.

