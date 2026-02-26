Giancarlo Stanton anuncia malas noticias a Yankees sobre su lesión en los codos

El bateador designado de los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton, anunció este jueves en el marco de los entrenamientos primaverales que aún no se recupera de las molestias en sus codos que truncaron su actuación con el equipo la temporada pasada, algo que deben mirar con cuidado en el seno de la organización en las próximas semanas.

"No puedo abrir una botella", dijo Stanton el miércoles, según Randy Miller de NJ.com. "No puedo abrir una bolsa de papas fritas... ni una bolsa de nada. Así son las cosas".

Stanton jugó solo 77 partidos en 2025, debutando a mediados de junio debido a lesiones en el codo. Al final dejó una línea de .273/.350/.594 con 8 dobles, 24 jonrones y 66 carreras remolcadas. Ha lidiado con estas dolencias desde el 2024.

"La opinión pública sería que no sería mentalmente fuerte porque me he perdido partidos", dijo Stanton en respuesta a su manager, Aaron Boone, quien describió al jugador de 36 años como un ejemplo de fortaleza mental.

"Eso no se va a arreglar con cirugía, y no me importa lo que diga ningún médico porque no saben qué está pasando", dijo Stanton. "Lo que está escrito (sobre mis codos) es lo que yo y los Yankees informamos".

Giancarlo Stanton plans to make his spring debut next week and play a full season despite tennis elbow preventing him from doing simple tasks pic.twitter.com/dvlQ5VUsYP — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) February 26, 2026

Si bien es cierto que la confianza en que Stanton se recuperará por completo en algunos meses es plena, no lo es menos que los Yankees deben tener planeas alternativos a su ausencia. Spencer Jones, el poderoso prospecto que aún espera por una oportunidad en las Grandes Ligas, está advertido de tomar su lugar en el Día Inaugural si "el codo de tenista" que padece Stanton en ambos brazos no logra sanar a tiempo.

Recuérdese que Stanton tiene contrato con los Yankees hasta 2027 y tiene previsto ganar 34 millones de dólares en ese lapso. Tiene una cláusula completa de no cambio, por lo que es dueño de su futuro próximo en las mayores.

Stanton está a 47 jonrones de convertirse en el jugador número 29 en la historia de la MLB en unirse al aclamado club de los 500 jonrones. Tiene en sus vitrinas el MVP de la Liga Nacional, ha sido 5 veces invitado al Juego de Estrellas, ha ganado 2 Bates de Plata y ha sido el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas y de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

