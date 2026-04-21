4 jugadores que tienen los días contados si fracasan los New York Mets en 2026

Si la eliminación de 2025 fue un disgusto, lo que están viviendo los New York Mets en esta temporada de MLB es una verdadera pesadilla. La racha de 11 derrotas que les dejó con récord de 7-15 al comienzo de esta semana es su peor inicio de campaña desde 1983.

Los metropolitanos no abandonan el sótano de la División Este de la Liga Nacional y, aunque es todavía pronto en la temporada, las cosas no lucen bien para el equipo que dirige el venezolano Carlos Mendoza.

Si los Mets vuelven a fracasar este año, de seguro habrá consecuencias y veremos cambios en la plantilla. Hay varios jugadores que no regresarán para 2027, bien sea por su mal rendimiento, por las condiciones de su contrato o porque serán usados como piezas de cambio. Estos son algunos candidatos, pero no los únicos.

1. Freddy Peralta

El derecho dominicano llego en un cambio desde Milwaukee en el receso de temporada y desde su arribo a Nueva York ha dejado saber que está abierto a discutir una extensión de contrato, pero no hay reportes de que esas conversaciones tuvieran lugar. Peralta (1-2, 4.05 de efectividad en 2026) llegó a su último año de contrato, será agente libre al final de la campaña y todo apunta a que no sólo no habrá extensión, sino que puede que se marche a otro lugar antes de la fecha límite de cambios, dependiendo de la situación de los Mets en julio.

2. Luis Robert Jr.

Siempre se vio como un riesgo la adquisición del outfielder cubano desde los White Sox. Cuando está sano es un pelotero de élite, pero sus constantes problemas físicos han tenido impacto en su rendimiento a lo largo de los años. En Nueva York ha estado en salud, pero no ha podido ayudar en la producción ofensiva (.257/.366/.371, OPS de .737, 2 dobles, 2 jonrones y 7 carreras impulsadas). El contrato de Robert tiene una opción de club para 2027 por 20 millones de dólares que seguramente no será ejercida.

3. Mark Vientos

Desde hace un tiempo se ha estado hablando de la posibilidad de que los Mets usen al infielder y bateador designado de 26 años de edad como pieza de cambio, a pesar de que todavía le queda tiempo de control. Vientos tiene números de .222/.246/.370, .616 de OPS, dos jonrones, dos dobles y seis carreras remolcadas. Puede jugar en las esquinas del cuadro interior y puede generar interés en el mercado y proveerle a los metropolitanos un buen retorno.

4. Jorge Polanco

Hay varias movimientos que hicieron en el invierno de los que la gerencia de los Mets debe estar arrepentida. Sin dudas la firma de Bo Bichette es una de ellas, pero también la contratación del dominicano Jorge Polanco. Acaba de ser inscrito en la lista de lesionados después de varios días fuera de acción, ha participado en 14 juegos y sus números ofensivos están por debajo de lo esperado. Su línea ofensiva es de .179/.246/.286, .532 de OPS, 3 dobles, un jonrón y 2 remolcadas. Le queda contrato, pero podría salir en cualquier momento.

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