4 jugadores de Yankees que merecen subir de inmediato a la MLB

Los New York Yankees han estado dando tumbos en las últimas dos semanas y si bien consiguieron detener la cadena adversa, todavía tienen siete derrotas en sus últimos 10 juegos y perdieron el liderato de la división.

A pesar de que la temporada de MLB está apenas comenzando, la afición del equipo del Bronx tiene grandes aspiraciones y pide que le den solución a los problemas ofensivos y las fallas del bullpen que le dan dolores de cabeza al manager Aaron Boone.

No hay, de momento, reportes de que la gerencia esté buscando piezas en el mercado de cambio por lo que la respuesta puede estar en sus propias granjas. Los Yankees tienen a varios prospectos dejando números impresionantes en las menores y ganándose la promoción a Grandes Ligas, una llamada que debería llegar muy pronto para que le den oxígeno al equipo de Boone.

1. Carlos Lagrange

El derecho dominicano que impresionó al cuerpo técnico en el Spring Training sigue trabajando en su comando, una tarea que le asignó Aaron Boone y que puede ser lo que le separa del llamado a debutar en las Grandes Ligas. Lagrange, de 22 años de edad, comenzó la temporada de 2026 en Triple A y ya lleva tres aperturas, con efectividad de 3.38, WHIP de 1.50, balance de 0-1 y 13 ponches por 9 boletos en 10.0 innings. Apenas mejore con el control puede ser considerado apto para unirse al equipo grande y ayudar en el bullpen.

2. Spencer Jones

El jugador de 24 años de edad volvió a tener un gran desempeño en la primavera, pero sigue sin recibir la oportunidad de hacer su debut en MLB. Por eso su nombre está de primero en la lista de potenciales piezas de cambio. El outfielder y bateador zurdo podría llegar a la escuadra de Aaron Boone para quitarle presión de los hombros a un apagado Trent Grisham. Con el Scranton en Triple A tiene 8 extrabases (3 jonrones y 5 dobles) y 19 carreras impulsadas en 19 partidos.

3. George Lombard Jr.

El prospecto número 1 de las granjas de los Yankees ha estado haciendo ruido con el Somerset en Doble A: tuvo esta semana otro partido multihits y se ha pasado lo que va de temporada deslumbrando con sus joyas defensivas. Está bateando para promedios de .415/.478/.707, OPS de 1.186, 2 jonrones, 6 dobles, 7 remolcadas y 2 bases robadas en 10 juegos. En Nueva York están alistando el regreso de Anthony Volpe pero el joven campocorto de 20 años de edad está tocando la puerta de las mayores.

4. Jasson Domínguez

El outfielder dominicano ya no es un prospecto y asó toda la temporada de 2025 como titular en Grandes Ligas, pero se está ganado el regreso al equipo grande con su buen desempeño ofensivo. Los Yankees lo enviaron a Triple A para comenzar la temporada por que no tiene un lugar en los jardines y quieren que juegue a diario, pero Trent Grisham no ha podido batear como el año pasado y Domínguez está dejando números de .327/.456/.491, OPS de .947, 2 jonrones, 3 dobles, 8 carreras impulsadas y 8 bases robadas.

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