4 managers que podrían ser despedidos en la MLB después de Alex Cora

La salida de Alex Cora de los Boston Red Sox confirma una realidad que suele repetirse cada temporada en MLB: cuando los resultados no aparecen, el primer "pecador" suele ser el manager.

Ni siquiera el peso histórico de un campeonato garantiza estabilidad a largo plazo. Hay que recordar que el dirigente puertorriqueño dejó una huella imborrable en Fenway Park al conquistar la Serie Mundial de 2018, el último anillo que presume la franquicia; sin embargo, el béisbol actual vive bajo la presión inmediata del rendimiento y el sentimentalismo rara vez tiene espacio cuando el fracaso se instala.

De ese modo, la destitución del boricua también abre una conversación inevitable: ¿Quiénes podrían ser los próximos estrategas en peligro? Con la presión aumentando en distintas plazas y varias organizaciones decepcionando en el primer mes oficial de 2026, hay cuatro nombres que comienzan a aparecer en la lista de posibles despidos.

4. Tony Vitello | San Francisco Giants

La gerencia que habita en la bahía californiana apostó fuerte en lo monetario desde 2024, así que la llegada de peloteros de peso como Rafael Devers, Luis Arráez, Willy Adames, Matt Chapman, Jung Hoo Lee y el ex Cy Young Robbie Ray refleja una inversión agresiva para competir de inmediato.



No obstante, los colosos siguen lejos de los puestos de privilegio en el Oeste de la Nacional, motivo por el cual las miradas apuntan directamente al "novato" Vitello, quien saltó directamente de la NCAA a las mayores meses atrás.

3. Joe Espada | Houston Astros

Otro puertorriqueño vive una situación compleja, pero en Houston. Es verdad que, bajo su mando, los Astros extendieron a ocho zafras su racha de presencia en playoffs, pero también lo es que el equipo perdió estabilidad competitiva posteriormente. Ya el 2025 marcó el final de dicha cadena positiva y el inicio de dudas importantes.



Ahora, los siderales aparecen últimos en el Oeste de la Americana, algo poco habitual para un club acostumbrado a dominar. Aunque la nómina ya no figura entre las más costosas de MLB, la exigencia institucional continúa muy alta.

2. Carlos Mendoza | New York Mets

La paciencia suele agotarse rápido cuando se maneja una de las dos nóminas más caras del deporte del bate y el guante, recordando que la novena de Queens es, junto a Los Angeles Dodgers, la que encabeza la élite salarial en Grandes Ligas.



Pese a las lesiones de estrellas de la talla de Juan Soto y Francisco Lindor, nadie justifica completamente la distancia de 9.0 juegos respecto a la cima divisional (Este Nacional); escenario preocupante para una escuadra que esperaba batallar desde el Opening Day. En definitiva, el crédito ganado por el venezolano Mendoza tras su sorprendente 2024, luce cerca de agotarse, y más rápido de lo esperado.

1. Rob Thomson | Philadelphia Phillies

Los cuáqueros atraviesan una situación difícil de justificar. Con un presupuesto diseñado para obtener el banderín del viejo circuito, Philadelphia aparece en el fondo del Este. La presión recae naturalmente sobre Rob Thomson, quien ha tenido crédito por recientes campañas exitosas, pero ahora enfrenta un entorno bastante hostil.



No en vano, el periodista Bob Nightengale mencionó que el propio Alex Cora estaría en el radar de los Phillies debido a su relación con Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de la franquicia, ya que ambos coincidieron en Boston durante una etapa ganadora, vínculo que aceleraría decisiones si los resultados no cambian.

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