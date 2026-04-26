4 managers que pueden firmar los Boston Red Sox para sustituir a Alex Cora

Alex Cora y cinco de sus técnicos fueron despedidos por Boston Red Sox y en MLB reina la incertidumbre sobre el futuro del equipo, que está ocupando el último lugar de su división.

En una conferencia de prensa en Baltimore este domingo, el gerente Craig Breslow no quiso fijar un plazo para la designación interina de Chad Tracy -que hasta el sábado fue el manager del equipo Triple A-, pero tampoco descartó la posibilidad de contratar a un piloto durante la temporada para que sea el sustituto permanente de Cora.

“Podríamos hacerlo”, dijo Breslow. “También podría ser que Chad sea justo lo que buscamos. Confiamos plenamente en él. Creemos que es así. Pero cuando un equipo no rinde, creo que hay que considerar todas las opciones”. A Jasson Varitek se le veía como el manager del futuro en Boston, pero ahora no está tan clara su permanencia en la organización por lo que habría que buscar opciones externas.

1. Joe Girardi

No ha quedado claro en estos primeros momentos cual es el propósito de la gerencia, pero parecieran apuntar a dirigentes jóvenes. Sin embargo, tratándose de un equipo grande y con tanta tradición, podrían necesitar de la experiencia de un hombre como Joe Girardi. Está acostumbrado a lidiar con al presión de la prensa y los aficionados, fue campeón de Serie Mundial y tiene el carácter para llevar las riendas de un vestuario que a todas luces está en desagrado con la decisión del alto mando y su manera de manejar este asunto.

2. Albert Pujols

El dominicano bien podría adaptarse a lo que buscan en Boston: es un dirigente joven pero con ascendencia sobre los jugadores y un respeto que se ganó durante dos décadas de un abrillante carrera que lo llevará a Cooperstown. Desde que se anunció el despido de Alex Cora se ha mencionado a Pujols como un candidato potencial y se cree que David Ortiz podría ser el puente. Pujols ya ha tenido experiencia como dirigente en el béisbol de su país, fue campeón de la Serie del Caribe y llevó a República Dominicana hasta las semifinales del Clásico Mundial.

3. David Ross

Desde que salió de Chicago Cubs al final de la temporada de 2023 tras cuatro años al frente del banquillo de los oseznos, Ross ha estado esperando una oportunidad para volver a dirigir en Grandes Ligas. Con los Cubs dejó balance de 262-284 entre 2020 y 2023 y llevó al equipo a la postemporada una vez. En marzo fue parte del cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos que participó en el Clásico Mundial de Béisbol como coach de bullpen.

4. George Lombard Sr.

El nombre de Lombard suele mencionarse cada vez que hay una vacante para un cargo de manager en MLB. El padre del prospecto número 1 de la organización de los Yankees tiene una experiencia interesante, pues ha sido técnico en Grandes Ligas desde 2016. En esta temporada es el coach de banca del manager de los Detroit Tigers, A.J. Hinch y tiene la aspiración de dirigir en las mayores. Aunque todavía no ha podido ver cumplido ese anhelo, no sería extraño verlo entre los candidatos que llamen en Boston si se presenta la oportunidad.

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