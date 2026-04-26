La persona que tomó la decisión de despedir a Alex Cora de los Boston Red Sox

Los Boston Red Sox tomaron una decisión drástica en pleno arranque de la temporada 2026 de MLB, al poner fin la noche del sábado al ciclo de Alex Cora como mánager del club.

De hecho, semejante medida fue impulsada desde la cúpula deportiva de la organización, tal y como reveló el presidente de la misma, Sam Kennedy, a los medios de comunicación este domingo.

El movimiento ocurrió apenas horas después de la contundente victoria 17-1 frente a Baltimore Orioles, resultado que no alcanzó para revertir la evaluación interna sobre el rendimiento general del equipo. Es que Boston atraviesa un inicio complicado y ocupa el último lugar de la División Este de la Liga Americana con marca de 10-17, situación inesperada para un roster considerado en el pasado Spring Training candidato serio a pelear por un cupo en la postemporada.

Pues Kennedy explicó en conferencia de prensa que Craig Breslow, director de operaciones de los Red Sox, ha encabezado varias decisiones importantes desde su llegada a la oficina principal y que los propietarios respaldaron completamente la determinación de cambiar el liderazgo del dugout. De ese modo, la tradicional franquicia considera que aún existe suficiente margen para corregir el rumbo y competir durante el resto del curso.

Además de la salida de Cora, los patirrojos decidieron separar a cinco integrantes del cuerpo técnico. Por otra parte, Jason Varitek, ex receptor emblemático de la organización y hasta ahora coach de planificación estratégica, quedó reasignado a otro cargo dentro de la estructura deportiva, mientras que Chad Tracy, quien se desempeñaba como dirigente del equipo Triple-A, tomará las riendas de la nómina de Grandes Ligas a partir de este domingo.

Desde Fenway Park sostienen que el objetivo es generar un nuevo ambiente dentro del clubhouse y revitalizar a un roster que todavía conserva aspiraciones competitivas. “Al actuar hoy (domingo), tenemos 135 juegos por delante, así que contamos con casi una temporada completa para aprovechar este nuevo comienzo y, en última instancia, competir por la división y llegar lejos en los playoffs, tal como lo habíamos planeado e imaginado al inicio de los Entrenamientos de Primavera”, declaró a los medios el propio Breslow.

El mencionado ejecutivo también remarcó que la entidad a la que representa mantiene confianza en el talento disponible y considera que un cambio de voces puede ayudar a recuperar la estabilidad en el terreno. Sin embargo, la decisión no fue recibida de manera uniforme dentro del vestuario, dado que algunos peloteros de peso dejaron entrever incomodidad ante la rapidez del movimiento, incluyendo el campocorto Trevor Story.

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