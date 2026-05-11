4 razones por las que Anthony Volpe es el sustituto ideal de Carlos Correa en los Astros

La temporada de MLB ha sido compleja para los Houston Astros, que ahora mismo tienen balance de 16-25, el mismo que Los Angeles Angels, con quienes comparten el sótano de la tabla en la División Oeste de la Liga Americana.

Entre todas las preocupaciones que tiene el manager Joe Espada están las lesiones, y una de las más recientes es la del infielder puertorriqueño Carlos Correa, que este lunes tuvo una cirugía en el tobillo y no volverá en 2026.

Todavía no tienen en acción a su campocorto titular, Jeremy Peña, también lesionado, y esa situación se ha unido a la democión de Anthony Volpe por parte de los New York Yankees para alimentar rumores de una posible negociación entre ambos equipos.

Hay varias razones que muestran que Volpe puede ser el sustituto ideal de Correa en la escuadra de los siderales.

1. Su juventud y contrato

Correa tiene 31 años de edad y está en medio de un contrato de 6 años y $200 millones que firmó con los Minnesota Twins y que heredaron en Houston cuando lo trajeron de regreso al equipo por la vía del cambio en 2025. Aunque el acuerdo contempla una opción condicionada a partir de 2029, deben garantizarle al boricua el pago de 40.5 millones de dólares por las próximas dos campañas. En cambio Volpe, con 25 años de edad, pactó un salario de 3.475.000 dólares en 2026 y le quedan dos años de arbitraje antes de ser elegible a la agencia libre en 2029.

2. Tiene más velocidad

Volpe fue el primer novato de los Yankees en ser 20-20 en su campaña de debut. Tiene 70 bases robadas en tres temporadas completas en MLB y promedia 24 por año. Esa cualidad puede ser de mucha ayuda para los Astros en este momento, en el que necesitan recursos para potenciar su producción de carreras. A Correa no se le conoce por ser un campeón en velocidad. Antes de su lesión tenía una base robada, que fue su primera desde la temporada de 2019. En su carrera de 12 campañas en las Grandes Ligas acumula 34 estafadas, con un tope de 14 en su año de novato.

3. La proyección de su poder

Carlos Correa conectó al menos 20 cuadrangulares en seis de sus ocho primeras temporadas en MLB, pero no consigue esa cantidad desde 2022 y desde entonces ha ido en franco descenso en su producción de vuelacercas (tuvo 18, 14 y 13 entre 2023 y 2025 y sumaba tres en 2026). Una de las herramientas de Volpe es, justamente, su capacidad para batear con poder. Dio 21 cuadrangulares en su año de novato y 19 en la temporada pasada, y acumula 52 en su carrera.

4. Es menos propenso a las lesiones

Es verdad que la tragedia de Volpe se gestó mientras se rehabilitaba de una cirugía en el hombro izquierdo, pero jugó con esa dolencia prácticamente toda la temporada pasada y en su carrera no ha confrontado lesiones de gravedad. Tanto así, que suma 472 juegos en tres temporadas (159, 160 y 153, entre 2023 y 2025). No se puede decir lo mismo de Carlos Correa, que perdió un par de contratos multimillonarios en la agencia libre hace un par de años por la preocupación -justamente- sobre sus tobillos y que tiene un largo historial de otras lesiones. Estos problemas fueron los que lo llevaron a mudarse del campocorto a la tercera base y los que explican por qué sólo una vez ha podido disputar por lo menos 150 partidos en una campaña.

Más contenido de los New York Yankees