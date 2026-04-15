4 razones por las que Ben Rice merece una extensión de contrato millonaria de los Yankees

En medio de la crisis ofensiva de los New York Yankees en la última semana, hay un nombre que se ha distinguido por su aporte consistente con el madero en lo que va de la temporada de MLB.

Se trata de Ben Rice, que se ha apoderado de la titularidad de la primera base en 2026 y que tiene números de .243/.333/.482 y OPS de .815. Es el segundo mejor jonronero de la escuadra que dirige Aaron Boone con cuatro vuelacercas, tiene seis dobles y 13 carreras impulsadas.

Por eso hay muchas voces levantándose –entre seguidores del equipo y analistas de Grandes Ligas- para pedir no sólo su continuidad en el lineup, sino que la gerencia le ofrezca una extensión de contrato. Y parece haber varios argumentos que respaldan esa petición-

1. Consistencia ofensiva

Rice está liderando la Liga Americana en OBP (.500), slugging (.745) y OPS (1.245), y eso demuestra que ha sido un bateador consistente durante las primeras semanas de la temporada. Es, de momento, el mejor a la ofensiva en la escuadra neoyorquina y viendo que viene de una campaña en la que dio más de 25 jonrones y 20 dobles, se proyecta como un jugador que puede ser valioso en los próximos años. En un lineup lleno de veteranos eso es un argumento de peso para pensar en atarlo con una extensión.

2. Versatilidad defensiva

El plan de los Yankees es hacer de Ben Rice su primera base del futuro, pero el joven no ha perdido la capacidad de jugar como receptor –una posición que manejó durante mucho tiempo en las menores y que ha desempeñado en 49 juegos en MLB- y puede perfectamente ser un respaldo para Austin Wells detrás del plato. Esa versatilidad le suma valor a su presencia en el roster y le permite al manager tener profundidad y flexibilidad para manejar su estrategia.

3. Aumentará su valor

Ben Rice está apenas en prearbitraje, ganará un salario de 845.800 dólares en 2026, seguirá con este status la próxima campaña y no será agente libre hasta 2031. Y si bien ese tiempo de control le quita urgencia a la posibilidad de darle un contrato millonario, también deja ver que el valor del inicialista y bateador zurdo irá en aumento. Mejor hacerle una oferta ahora antes de su precio se dispare.

4. Su crecimiento

Rice aprendió la lección. Después de un año debut irregular se fue a las menores e hizo los ajustes. Regreso repotenciado en 2025, con una actitud diferente y números consistentes que hicieron que se ganara la confianza del cuerpo técnico. Su buen comienzo de temporada deja ver que está listo para asumir la responsabilidad y dar un paso al frente en la ofensiva de Nueva York, y que puede seguir creciendo. Puede ser un jugador clave para los Yankees en el futuro próximo y necesitan retenerlo.

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