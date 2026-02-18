4 razones por las que Carlos Lagrange puede hacer el roster de MLB de Yankees

Carlos Lagrange está aprovechando al máximo la invitación que le hicieron los New York Yankees para estar en el complejo de Tampa, el campo de entrenamientos de primavera.

Los trabajos de pretemporada apenas están comenzando, pero el derecho dominicano de 22 años de edad impresiona a todos en el campamento. Tanto, que empiezan a pensar que puede ser una opción para el roster del Opening Day de MLB.

Lagrange no pasa desapercibido por su estatura de más de dos metros, su desparpajo y la potencia de su recta, y en cada aparición está sumando argumentos para hacer que su paso por esta pretemporada sea memorable. Tendrá asignada una apertura en los juegos de exhibición y ese puede ser un paso importante en las aspiraciones del prospecto.

1. La buena impresión del Spring Training

Carlos Lagrange impresiona al manager de los Yankees | IMAGO / NurPhoto

Aaron Judge no ha dejado de elogiar a Lagrange, pero el manager Aaron Boone también acusa recibo de lo que el joven lanzador ha mostrado en este comienzo de la pretemporada y siente que puede haber una oportunidad de verlo debutar en MLB en 2026. “Lo que me gustó fue que estaba atacando la zona. El repertorio, obviamente, salta a la vista, pero en un momento en que iba con tres al bate, 49 lanzamientos, mantuvo su repertorio y, lo más importante, mantuvo su ritmo de strikes”, dijo el piloto.

2. Necesitan profundidad en el bullpen

Aunque Lagrange siempre ha tenido el rol de abridor en las ligas menores, su oportunidad de jugar en las Grandes Ligas este mismo año puede llegar si se le abre un espacio entre los relevistas. El bullpen ha sido un dolor de cabeza para los Yankees en los últimos años y es el departamento con más cambios para 2026. El dominicano puede encontrar un lugar ahí.

3. Su seguridad en el montículo

La confianza de Carlos Lagrange agrada a los Yankees | IMAGO / ZUMA Press Wire

Para Judge y Boone, más allá de la imponente presencia de Lagrange sobre el montículo o la potencia de su recta (que pasó de 102 mph) lo que se destaca es su confianza, una cualidad que puede ayudarle a dar el salto a las mayores. “Fue el primero en salir, el primer día con el equipo completo, el público estaba lleno, se enfrentaba a los grandes y lo hizo excelente”, elogió el manager. "Eso es lo que necesitas si vas a jugar en el Bronx", dijo Judge. “Tienes que tener esa actitud, ésa de que no importa quién esté frente a ti ni lo que pase”.

4. La incertidumbre con otros prospectos

Los Yankees iniciarán la temporada con tres abridores clave en lista de lesionados y algunas reservas con Cam Schlittler. Ya no tienen tanta profundidad de pitcheo en las granjas y además de Lagrange está Elmer Rodríguez para responder a las necesidades del equipo de Aaron Boone porque Ben Hess y Bryce Cunningham quedaron un paso atrás del dominicano y Chase Hampton está regresando de una cirugía Tommy John que le costó toda la temporada de 2025.

