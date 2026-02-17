¿Quién es Carlos Lagrange, el prospecto de los Yankees que causa sensación en el Spring Training?

Carlos Lagrange, de República Dominicana, ha causado sensación en el inicio de los campos de entrenamiento de los New York Yankees. Aunque la máxima categoría que ha lanzado es Doble A, la fuerza y comando de sus envíos hacen pensar que podría ganarse un puesto en el roster del equipo que dirige Aaron Boone.

En una práctica en el George M. Steinbrenner Field el lunes por la mañana, el dominicano tuvo que enfrentar al capitán del equipo, Aaron Judge. Era una buena vitrina para poder mostrar su talento al cuerpo técnico.

El espigado dominicano se enfrentó a Judge en tres oportunidades. "Es algo grande con lo que lidiar, para alguien que no ha estado por aquí", dijo Boone acerca de Lagrange. “Y no le pareció gran cosa. Es divertido ver todo eso desarrollarse”.

En su primer enfrentamiento, la batalla la ganó Judge. Pudo conectar un envío de 99.3 millas por horas, para desaparecerla por el jardín izquierdo, justo después de dar un foul en el que parecía estar descolgado.

Aaron Judge homers off Carlos Lagrange. 99.3 mph fastball. pic.twitter.com/6Nb6i5TURB — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) February 16, 2026

"Se fue lejos", dijo Lagrange a MLB.com después del entrenamiento. Sin embargo, pidió la pelota para seguir enfrentando a uno de los mejores jugadores en todo el beisbol.

Tras enfrentar a Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y Trent Grisham, Lagrange volvió a medirse con Judge y una recta de 102 millas por hora bastó para dominar al jardinero de los Yankees, dueño del récord de más jonrones en la Liga Americana con 62.

"Puedes mirar el radar y ver una recta de 103 millas por hora con la que me pasó", dijo Judge. “Pero creo que también es sólo la presencia que tiene en el montículo. Es un muchacho al que le enviamos alineaciones difíciles hoy, y no le importó".

En su tercer enfrentamiento, tenía a Judge en dos strikes y pidió lanzar nuevamente recta, a pesar del pedimento de su receptor, J.C. Escarra, de lanzar un envío quebrado. Judge se ajustó a la recta y conectó fuerte hacia el jardín central, hasta la zona de seguridad, pero fue un batazo que con un buen jardinero central se hubiera convertido en out.

Este recital de Lagrange hace soñar al novato con debutar en las Grandes Ligas en este 2026. La velocidad es su principal arma, pero también tiene pitcheos quebrados que descolocan a cualquier bateador.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Lagrange posee una recta élite, que ha sido cronometrada en más de 103 millas por hora. La puede lanzar con consistencia, gracias a su físico, ya que mide 2.01 metros de estatura. Otro de los puntos positivos es que puede ser abridor y relevista, algo que podría llamar la atención del manager Aaron Boone en este inicio de temporada que no tendrá ni a Gerrit Cole ni a Clarke Schmidt.

¿Cuáles son sus números en ligas menores?

En cuatro temporadas en ligas menores, Lagrange tiene efectividad de 4.05, entre Clase A y Doble A. Comenzó en 2022 y podría hacer su debut en la MLB en este 2026. En total, tiene 301 ponches y 125 boletos, algo en lo que tiene que trabajar en estos campos de entrenamiento, para que la relación entre los pasaportes y los ponches sea mucho menor.

¿De cuánto fue el bono de firma?

Los Yankees pudieron haberse ganado la lotería con Lagrange, a quien firmaron por apenas 10.000 dólares en el 2022. Es uno de los bonos más bajos que existen, pero el talento se desarrolló y ahora está a las puertas de su debut en las Grandes Ligas.

Mientras otras organizaciones dejan libres a prospectos que firmaron por cifras millonarias, los Yankees se frotan las manos con el futuro de Lagrange.

