4 razones por las que New York Mets despedirán al manager Carlos Mendoza

La estrella de los New York Mets Juan Soto se apresuró a salir en defensa de su manager, Carlos Mendoza, tras la barrida del fin de semana que agravó la crisis del equipo en esta temporada de MLB. Sabe el dominicano que el precedente del despido de Alex Cora y la propia realidad de los metropolitanos ponen en una situación complicada al estratega venezolano.

“Como jugadores, tenemos que rendir. No es culpa de Mendy ni de David (Stearns). Armaron un gran equipo y nosotros somos los que tenemos que salir y responder al final del día... No es culpa de Mendoza en absoluto”, declaró Soto el domingo tras la doble cartelera en Citi Field.

Los Mets llegaron a 19 derrotas en 28 partidos y por eso los periodistas le preguntaron a Mendoza si le preocupa su situación laboral. “Lo único que me preocupa es motivar a los chicos... mi trabajo es encontrar la manera de sacarlos del bajón”, dijo el venezolano, que respondió "no" cuando le consultaron si ha recibido alguna garantía sobre su trabajo.

1. El balance negativo del equipo

Carlos Mendoza sobrevivió a la racha histórica de 12 derrotas de los Mets que terminó la semana pasada, pero no ha podido darle al equipo continuidad en el triunfo. Tienen ahora ocho reveses en sus últimos 10 partidos, y su balance de 9-19 es el peor de todas las Grandes Ligas. Apenas está terminado el mes de abril, pero muchos temen que los metropolitanos estén condenados a otra eliminación.

2. No ha resuelto los problemas ofensivos

Mendoza ya se quedó sin palabras para hablar de la crisis de producción de su equipo, que ocupa los últimos lugares en los departamentos ofensivos colectivos, tiene un diferencial de carreras de -30 y que apenas fabricó una carrera en los últimos 18 innings. “Los problemas ofensivos de los Mets son difíciles de explicar”, dijo el manager el domingo. “Es difícil de describir... simplemente no están teniendo un buen desempeño. No hay buenos turnos al bate en general”. Ha sido un problema de toda la temporada y Mendoza no consigue la solución.

3. Falta de liderazgo

Los críticos señalan que el manager de New York Mets Carlos Mendoza no ha tenido liderazgo | Wendell Cruz-Imagn Images

Para algunos analistas (y no pocos seguidores del equipo de Queens), a Mendoza le ha faltado ascendencia sobre sus jugadores y dudan de que tenga el suficiente liderazgo y autoridad para llevar las riendas de un vestuario que luce fracturado y cabizbajo. El venezolano ha recibido respaldo del alto mando de la organización y de los peloteros, incluyendo a los líderes del equipo como Juan Soto y Francisco Lindor, pero la duda sobre sus capacidades está ahí.

4. Tendencia negativa con una nómina récord

Este es el tercer año de Mendoza al frente de los Mets y la verdad es que sólo le fue bien en su temporada de estreno, cuando llevó al equipo contra todo pronóstico hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Pero ahora, con Juan Soto en el lineup, una plantilla renovada y una nómina llena de estrellas con cifras récord en salarios no ha podido enderezar el rumbo. Ya quedaron fuera de los playoffs en 2025 y ahora mismo ocupan el último lugar de la tabla en su división, la misma que estaban llamados a liderar.

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