4 razones por las que Yankees cometieron un error al no firmar a Eugenio Suárez

Año tras años desde hace más de cinco temporadas, la tercera base ha sido una preocupación para los New York Yankees. Y recientemente, también lo ha sido la producción ofensiva, para asombro de todos en MLB.

Por esas razones frecuentemente se vinculó al equipo del Bronx con la posibilidad de adquirir a Eugenio Suárez, un antesalista venezolano que suma más de 300 jonrones en su carrera en las mayores y que acaba de recordar en 2025 que su poder está intacto.

Suárez estaba disponible en la agencia libre y aparentemente nunca fue un objetivo para la gerencia que lidera Brian Cashman. Terminó marchándose a Cincinnati Reds y el analista Jayesh Pagar de Sports Illustrated considera que fue un error por parte de los Yankees.

1. La insuficiencia ofensiva de Ryan McMahon

Ryan McMahon tiene carencias ofensivas | Thomas Shea-Imagn Images

Los Yankees adquirieron a Ryan McMahon en un cambio antes de la fecha límite en 2025 y si bien su defensa es de primer nivel (tiene el quinto mejor porcentaje de fildeo entre los antesalistas activos con .968, además de otras métricas) su producción ofensiva es limitada. En 54 partidos con el conjunto del Bronx dio 4 jonrones, 8 dobles y remolcó 16 carreras con average de .208 y OPS de .641. Nada apunta a que eso vaya a cambiar.

2. El aporte ofensivo de Suárez

En cambio, Suárez viene de una campaña con 49 jonrones y 118 carreras impulsadas entre Arizona y Seattle, en la que igualó su mejor cantidad de vuelacercas e impuso un tope personal en remolcadas. Fue quinto en todas las Grandes Ligas en vuelacercas y cuarto en impulsadas, ha dado al menos 30 jonrones en cinco de las últimas seis temporadas (con la única excepción de la 2020, recortada por la pandemia de COVID-19) y se cree que su bate zurdo hubiera sacado mucho provecho de las características del Yankee Stadium.

3. El aspecto financiero

Firmar a Eugenio Suárez no causaría un gran impacto en la nómina | John E. Sokolowski-Imagn Images

Firmar a Suárez no habría causado un descalabro financiero para la nómina de los neoyorquinos. El venezolano de 34 años de edad terminó pactando un contrato de sólo 15 millones de dólares por una temporada, un acuerdo que incluye una opción mutua de $16 millones para 2027. Los Yankees deben pagarle a McMahon $16 millones anuales hasta 2027 con las limitaciones ofensivas ya expuestas.

4. La experiencia en playoffs

Jayesh Pagar destaca oro elemento importante: “Suárez aporta más que solo poder. Es un veterano que sabe cómo manejar la presión de octubre. Conectó un grand slam impresionante para Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana del año pasado y terminó la postemporada con múltiples hits clave”. Vistos los resultados que han tenido en las últimas temporadas, queda demostrado que los Yankees necesitan jugadores de este tipo.

