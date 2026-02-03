4 razones por las que Yankees cometieron un error al no firmar a Luis Arráez

Durante las últimas temporadas, cada vez que se abría una ventana de cambios en MLB, varios análisis y pronósticos ubicaban a Luis Arráez como un objetivo potencial para los New York Yankees.

El venezolano tiene un prestigio bien ganado en las Grandes Ligas por su capacidad para hacer contacto, que le hizo el primer jugador en ganar tres títulos de bateo consecutivos con equipos diferentes, y que le puso por dos campañas seguidas como líder en hits de la Liga Nacional.

A pesar de esa arma, le costó conseguir un contrato en su primera aparición en la agencia libre y ya con el Spring Training a la vuelta de la esquina Arráez acordó jugar para los San Francisco Giants en 2026. Para muchos conocedores (y no pocos aficionados), fue un error que los Yankees no se interesaran en firmarlo.

1. La lesión de Anthony Volpe

New York Yankees no contará con Anthony Volpe al menos hasta mayo | Vincent Carchietta-Imagn Images

Desde la temporada de 2025 se está hablando de la necesidad de los Yankees de buscar un campocorto. Anthony Volpe tuvo muchos problemas defensivos y no rindió como se esperaba con el madero y eso abrió la puerta a los rumores. En octubre se sometió a una cirugía en el hombro y aunque inicialmente se pensó que estaría listo para el Opening Day, ahora se sabe que no volverá al menos hasta mayo. Arráez no es torpedero, pero con su presencia en la plantilla el manager Aaron Boone podría haber hecho ajustes en el infield.

2. Pierden a un primer bate ideal

Boone ha tenido problemas para encontrar a un jugador en su nómina que pueda ejercer de forma eficiente el rol de primer bate. Intentó varias fórmulas sin conseguir una solución, pero con Luis Arráez esa búsqueda habría terminado. El venezolano funciona muy bien como primero en el orden por su contacto, ha tenido éxito en su carrera con este rol y proyecta tener otra campaña sobre .300 de average.

3. No tenían que darle un contrato multianual

Luis Arráez parecía ideal para el lineup de los Yankees | Denis Poroy-Imagn Images

Aunque Luis Arráez estaba buscando un contrato multianual (y llegó a tener algunas ofertas que cumplían esta condición), terminó aceptando un acuerdo de un año y 12 millones de dólares, sin opciones para 2027, porque en San Francisco le garantizaban jugar en la segunda base. El monto no representaba un gran peso en la nómina del equipo del Bronx que de seguro hubiese conseguido una manera de negociar el rol defensivo con el venezolano.

4. Los rumores sobre Jazz Chisholm

Han sonado con insistencia rumores durante el receso de temporada que hablan de la posibilidad de que los Yankees acepten una oferta para cambiar a Jazz Chisholm Jr. Y si eso está sobre la mesa, más les valía haberse asegurado de tener a Luis Arráez en la nómina. Se hubiese quedado con la segunda base y no se resentirían por su ausencia.

