4 razones por las que Yankees pueden ganar la Serie Mundial en 2026

La temporada regular de MLB apenas acaba de empezar y, como siempre, los New York Yankees están entre los equipos con opciones para llegar hasta la Serie Mundial. Su arrollador comienzo ante San Francisco no ha hecho más que ratificarlos como contendores.

En este momento, y de acuerdo con proyecciones del portal especializado Baseball Reference, el equipo del Bronx tiene 76.0% de posibilidades de llegar a los playoffs y 6.3% de ganar la Serie Mundial. Pero esos números de seguro van a cambiar, porque la escuadra de Aaron Boone tiene argumentos para pensar que puede romper su sequía de títulos.

La gerencia de Brian Cashman siempre mostró confianza en que su roster podía ser competitivo, aunque recibieron críticas por su “falta de agresividad” en el mercado de invierno. Y ahora está a la vista que el equipo tiene fortalezas para ser aspirante a destronar a los Dodgers.

1. Su rotación será de las mejores de MLB

Ver el dominio del pitcheo abridor de los Yankees en San Francisco fue motivo de asombro incluso para el cuerpo técnico, por la incertidumbre de una rotación que tiene sólo un lanzador de élite: Max Fried. Pero ese departamento va a cambiar por completo durante la primera mitad de la temporada, con la incorporación de los lanzadores que están en recuperación. Carlos Rodón debe estar listo en cualquier momento del mes de abril, y Gerrit Cole se integrará entre finales de mayo y principios de junio. A eso hay que sumar algún serpentinero que adquieran antes de la fecha límite de cambios, y Clarke Schmidt, que podría lanzar al final de la campaña. Elmer Rodríguez está haciendo méritos para una promoción.

2. El poder de su lineup

La ofensiva de los Yankees sigue siendo su mejor arma. Ya Aaron Judge y Giancarlo Stanton comenzaron su producción de jonrones y remolcadas, y este último suma seis imparables, y junto a Cody Bellinger son los mejores bateadores del lineup de Aaron Boone. En esta alineación cualquiera puede definir un partido con un swing, y la veremos castigar al pitcheo rival consistentemente. De momento José Caballero ha hecho olvidar la ausencia de Anthony Volpe y tal vez el menos amenazante sea Ryan McMahon, pero nadie se puede confiar, todos pueden hacer daño y eso los llevará lejos.

3. La salud de sus estrellas

A diferencia de la temporada pasada, esta vez la ofensiva de los Yankees tiene a Giancarlo Stanton listo desde la inauguración. El problema de los codos del slugger es crónico, pero ha demostrado estar en plenitud de condiciones con su despliegue ofensivo en la serie contra San Francisco. Aaron Judge, Cody Bellinger, Austin Wells, Max Fried, David Bednar, Camilo Doval y el resto de las figuras llamadas a ser protagonistas están libres de lesiones y eso es una situación ideal.

4. ¿Se reforzarán con una estrella en el mercado de cambios?

La semana pasada hubo reportes de que la gerencia de los Yankees seguirá insistiendo en su afán de negociar la llegada de Paul Skenes desde Pittsburgh. Aunque es incierto que consigan su cometido, se puede dar por sentado de que trabajarán por conseguir un jugador con etiqueta de estrella que refuerce al equipo. Podría ser un abridor (Tarik Skubal es otra opción), pero también hay que estar atentos a las necesidades que se generen en el grupo de Aaron Boone en la primera mitad de la campaña.

Más contenido de los New York Yankees