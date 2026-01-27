4 relevistas estrellas que pueden adquirir los Yankees en cambios por Jasson Domínguez

Jasson Domínguez todavía no ha explotado como los New York Yankees esperaban. Tras un debut soñado en 2023, cuando conectó cuatro jonrones en ocho juegos, el dominicano no ha sido ese jugador con proyección de estrella del que tanto se hablaba en su etapa en ligas menores.

Las lesiones ha sido un obstáculo para Domínguez, pero no se puede tapar la poca producción que ha tenido mientras ha estado en el terreno de juego. En las dos últimas temporadas, tiene solo 12 jonrones, con 51 carreras remolcadas en 141 encuentros. En total, solo ha disputado 149 juegos en su carrera en las mayores.

Eso ha motivado a que el dominicano de 22 años de edad aparezca reflejado en varios rumores de cambio. Se habla de que los Yankees podrían entregarlo para fortalecer su bullpen con un cambio antes del inicio de la temporada.

El periodista Bryan Hoch adelantó que los Yankees tienen a Domínguez en el mercado y también a Spencer Jones, con la intención de sumar un relevista que se una al bullpen que ya integran lanzadores como David Bednar, Camilo Doval, Fernando Cruz y Tim Hill.

Hay relevistas interesantes en el mercado que podrían ser moneda de cambio para una salida de Domínguez de la organización. A continuación, repasamos cuatro posibles lanzadores que podrían llegar a Nueva York para fortalecer el bullpen.

1. JoJo Romero

Romero tiene seis años de experiencia en la MLB | Thearon W. Henderson/GettyImages

El estelar relevista de los St. Louis Cardinals todavía anda bajo contrato con los pájaros rojos y no será hasta la temporada 2027 que se convierta en agente libre, no sin antes pasar por el arbitraje. Ante este panorama, suena lógico que el equipo de la Liga Nacional busque cambiarlo, para obtener a un jardinero de proyección como Domínguez. El lanzador de 29 años de edad viene de otra gran campaña, con 2.07 de efectividad en 61 entradas lanzadas, con 55 ponches y 29 boletos. El zurdo tiene experiencia de seis temporadas en la Liga Nacional y podría llamarle la atención pasar al joven circuito.

2. Griffin Jax

Griffin Jax pasó de los Twins a los Rays en el 2025 | Mitchell Layton/GettyImages

Recontratar a Cody Bellinger fue un mensaje claro para Domínguez de que no tendrá un puesto asegurado en el equipo del Bronx para 2026. Tomando en cuenta esto, un equipo que podría abrirle las puertas al dominicano son los Tampa Bay Rays. El lanzador Griffin Jax puede ser clave en este movimiento, siendo un relevista que interesa en el conjunto dirigido por Aaron Boone. Lanzó 66 episodios el año pasado con 4.23 de efectividad, en actuaciones divididas entre los Minnesota Twins y los Rays. Seguir en la misma división puede ayudar al movimiento.

3. José Alvarado

Los Phillies ejercieron la opción por 9 millones de dólares en el contrato de Alvarado para 2026 | Mitchell Leff/GettyImages

Otro zurdo de potencia, que viene de perderse casi toda la temporada 2025 por una lesión, pero que ha trabajado en el invierno para llegar en buena forma a los campos de entrenamiento. El venezolano solo pudo lanzar 26 innings la temporada pasada, con 3.81 de efectividad. Dueño de una recta que puede superar las 100 millas por hora, el veterano de 30 años de edad está listo para un nuevo reto en su carrera y Jasson Domínguez podría ser el cuarto jardinero de los Phillies en la temporada 2026 si se produce la transacción.

4. Daniel Palencia

Palencia dejó efectividad de 2.91 en la temporada pasada | Quinn Harris/GettyImages

El venezolano fue toda una sorpresa en el 2025 para los Chicago Cubs, haciendo las funciones de cerrador. El derecho dejó 2.91 de efectividad en 54 juegos, con 52.2 entradas lanzadas. Tiene 25 años de edad y es un relevista que todavía tiene mucho que demostrar, pero suena ideal para darle la responsabilidad de un séptimo u octavo inning en los Yankees. Por su parte, los Cubs obtendrían a Domínguez y tendría la oportunidad de ganarse un puesto en la alineación titular de Chicago.

