5 estrellas latinas que serán agentes libres en la MLB en 2027

La temporada 2026 de las Grandes Ligas acaba de empezar y hay jugadores que necesitan tener un rendimiento importante para recibir buenas ofertas en otoño, cuando se conviertan en agentes libres una vez finalice la campaña.

Se dice que el último año de contrato es el más importante, ya que tienes que causar un gran impacto para lograr aumentar tu valor en el mercado. Otros peloteros no logran convencer en el cierre de sus acuerdos y bajan notablemente el monto de sus nuevos pactos.

Mientras hay peloteros que firman por 15 años y 765 millones de dólares, como Juan Soto, o Shohei Ohtani por 700 millones y 10 temporadas, hay jugadores que pelean cada año para obtener una buena remuneración en la siguiente temporada.

A continuación, vale la pena repasar a cinco peloteros latinos que serán agentes libres una vez finalice la actual temporada.

1. Freddy Peralta

Peralta ha llamado la atención de grandes equipos, entre ellos los Yankees. Su presencia en la agencia libre en 2027 será muy importante para conocer si podrá obtener un acuerdo multianual. Con 29 años de edad parece el momento ideal para asegurar su futuro. El dominicano dejó una efectividad de 2.70, con 204 ponches, en 176.2 entradas. Ganará $8 millones de dólares en 2026, lo que representa un salario accesible para un lanzador de su calidad. Los Mets seguramente buscarán retenerle.

2. Adolis García

El cubano está en su primera temporada con los Philadelphia Phillies y necesita tener buenos números para poder convencer a algún equipo de darle un contrato de, al menos, dos temporadas. Conectó 19 jonrones con 75 carreras impulsadas el año pasado con los Texas Rangers. En lo que va de temporada tiene promedio de .200 con los Phillies, pero todavía es muy temprano en la campaña. Tendrá 34 años de edad en el inicio de la temporada 2027, así que está en un buen momento para firmar un buen acuerdo.

3. Randy Arozarena

Otro cubano (y mexicano) que aparece entre los jugadores que serán agentes libres al finalizar la presente temporada. Arozarena ha bajado su producción en las dos últimas campañas y necesita mejorar sus estadísticas en este 2026 con los Seattle Mariners. Conectó 27 jonrones con 76 carreras remolcadas y .238 de promedio en la temporada pasada. Ya tiene experiencia de ocho temporadas en la MLB y está listo para que su cuenta bancaria aumente con un buen contrato.

4. Luis Arráez

El tres veces campeón de bateo en las Grandes Ligas tuvo que firmar un contrato de una temporada con San Francisco para 2026, después de no generar mucha atención en la agencia libre. Al venezolano se le critica su poca capacidad para conectar jonrones, dobles y triples y es algo que debe aumentar este año si quiere un contrato multianual. Dejó .292 de promedio, con 8 jonrones y 61 carreras remolcadas en 2025. Ganar otro título de bateo le podría ayudar a conseguir un buen acuerdo.

5. Gleyber Torres

Gleyber Torres tuvo que firmar nuevamente por una temporada. Desde que salió de los Yankees no ha encontrado la posibilidad de firmar un acuerdo por más de una campaña. A pesar de que tuvo un buen año con Detroit, los Tigers aprovecharon para enviarle una oferta calificada y el venezolano la aceptó. En 2025 conectó 16 jonrones con 74 carreras remolcadas y .256 de promedio en su primera campaña fuera del Bronx.

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