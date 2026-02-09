5 jugadores de los Boston Red Sox que superarán las expectativas en 2026

Si hay un equipo que se ha reforzado para la temporada 2026 de la MLB, esos son los Boston Red Sox, un conjunto que estará nuevamente bajo las estrategias de Alex Cora, pero con un plantel más fuerte, capaz de pelear con otros clubes de su división.

Dar un salto de calidad es lo que necesita la franquicia de algunos de sus jugadores. Con una temporada muerta bastante movida, que incluyó la llegada de jugadores como Ranger Suárez, Willson Contreras o Caleb Durbin, Boston está preparado para pelear con los Yankees y los Blue Jays, los equipos que parten como favoritos en el Este de la Liga Americana.

Los Red Sox han sido un equipo intermitente en los últimos años, con problemas de producción ofensiva y una rotación endeble. Sin embargo, la gerencia se ha enfocado en sumar peloteros que pueden ser adquisiciones estratégicas para mejorar el club.

A continuación, en Sports Illustrated en español repasamos a 5 jugadores que pueden superar las expectativas en este 2026.

1. Willson Contreras

Willson Contreras disparó 20 jonrones en el 2025 | Joe Puetz-Imagn Images

El venezolano Contreras llegó a la organización de Boston en un cambio con los St. Louis Cardinals, para ser el primera base del equipo. En un equipo contendor se sentirá más motivado y puede aumentar su producción ofensiva. El antiguo receptor dejó promedio de .257, con 20 jonrones y 80 carreras remolcadas. Ha sido tres veces All Star y en Boston quiere recuperar su sitial como una de las estrellas del juego. La inicial o el puesto de bateador designado serán sus funciones en el 2026.

2. Ranger Suárez

Suárez viene de la mejor temporada de su carrera | Bill Streicher-Imagn Images

Es el gran lanzador que necesitaba la rotación del equipo. El venezolano era uno de los agentes libres más cotizados y lograron conseguir sus servicios. Se espera que sea uno de los abridores de lujo del manager Alex Cora y, lo más importante, es que ha sido un pitcher que se ha mantenido alejado de las lesiones en su carrera. En 2025 tuvo 12 triunfos con los Phillies, con 151 ponches y 157.1 innings lanzados. Su efectividad fue de 3.20 y el WHIP de 1.22. Tiene todo para convertirse en el as de la rotación de Boston.

3. Brayan Bello

Bello viene de dejar una efectividad de 3.35 en el 2025 | Brad Penner-Imagn Images

Los aficionados de Boston están muy contentos del desempeño de Brayan Bello en el 2025, siendo uno de los lanzadores que más han generado expectativas en la organización desde su etapa formativa. El derecho, que ha sido una especie de pupilo de Pedro Martínez, ha tenido muchas lesiones en su carrera, que han afectado su evolución. Sin embargo, el dominicano viene de la mejor temporada de su carrera, con 3.35 de efectividad en 166.2 entradas, con 124 ponches y 59 boletos. Aunque sus números son positivos, en la organización esperan más de él.

4. Marcelo Mayer

Marcelo Mayer buscará ganarse un puesto en los entrenamientos primaverales | Gary A. Vasquez-Imagn Images

Marcelo Mayer todavía no ha explotado, pese a todo lo que se hablaba de él en su etapa en ligas menores, siendo catalogado como uno de los infielders del futuro de la organización. El mexicano viene de un año discreto, .228, con 4 jonrones y 10 carreras impulsadas en Grandes Ligas en el 2025. No le fue aprobado el seguro para estar con México en el Clásico Mundial y se enfocará en ganarse un puesto en el campo de entrenamiento del equipo de Nueva Inglaterra. Se espera que el 2026 sea su gran año en la MLB.

5. Carlos Narváez

Narváez viene de una gran temporada ofensiva | Dan Hamilton-Imagn Images

Narváez por primera vez comenzará el año como el receptor de todos los días del equipo de los Boston Red Sox. En el 2025 llegó a la posición casi que de emergencia, ante los problemas físicos de sus compañeros, pero demostró que es un receptor con mucho futuro. Su bate está catalogado por encima del promedio de los jugadores de su posición y lo combina con una gran defensa detrás del plato.

