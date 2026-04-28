Los 5 mejores tercera base latinos en la historia de la MLB

Si bien la buena defensa es imprescindible para ser una estrella de la tercera base en MLB, los grandes jugadores que han pasado por esta posición en la historia son recordados más que todo por sus números ofensivos.

Entre los mejores antesalistas de la historia de las Grandes Ligas hay representes latinos, muchos de ellos muy destacados. Uno, incluso, tiene una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Por la tercera almohadilla pasó el venezolano Miguel Cabrera, aunque no se estableció como antesalista, y en el top 5 bien podría estar Alex Rodríguez, que tiene ascendencia dominicana y que pasó la mitad de su carrera jugando esta posición hasta que se marchó a los New York Yankees.

5. Aramis Ramírez

El dominicano jugó por 18 temporadas en las Grandes Ligas, un lapso en el que se hizo una estrella con los Chicago Cubs, donde fue el socio de Sammy Sosa, aunque también vistió las camisetas de Pittsburgh Pirates y Milwaukee Brewers. Ramírez fue un bateador derecho productivo y con mucho poder, aunque no mantuvo un perfil alto. Lo invitaron a tres Juegos de Estrellas y ganó el Bate de Plata de la Liga Nacional en 2011. De por vida dejó línea de .283/.341/.492 con OPS de .833, 495 dobles, 386 jonrones y 1.417 remolcadas.

4. Vinny Castilla

Nacido en Oaxaca, a Castilla se le recuerda principalmente por su paso exitoso por los Colorado Rockies, donde fue uno de los miembros de los recordados “Blake Street Bombers”, pero también jugó con Atlanta, Houston, Tampa Bay, Washington y los Padres en 16 temporadas de carrera. El mexicano tuvo tres temporadas consecutivas de 40 o más jonrones y era un defensor sólido, características que lo llevaron a ser dos veces All-Star y ganar tres Bates de Plata. Dejó average de por vida de .276, conectó 320 cuadrangulares y remolcó 1.105 carreras.

3. José Ramírez

Se suele decir que Ramírez está subestimado, pero los jugadores del circuito sienten mucho respeto por el dominicano. Es verdad que no ha ganado su primer MVP, pero ha estado ocho veces en el top 10 de la votación en sus primeros 13 años de carrera. Lo que es innegable es que se ganó un lugar en la historia de la franquicia de Cleveland, donde es el pelotero con más partidos disputados y acecha varias marcas ofensivas. Ramírez ha ganado seis Bates de Plata y ha sido elegido siete veces al Juego de Estrellas. Tiene números vitalicios de .278/.353/.503, OPS de .856, 404 dobles, 291 cuadrangulares y 961 impulsadas, y con 33 años de edad todavía tiene tiempo para mejorar esas estadísticas.

2. Manny Machado

Machado nació en Miami, pero ha realzado siempre su origen dominicano e incluso ha jugado para la selección quisqueyana en varias ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Pelea con Nolan Arenado por la distinción del mejor defensor de la tercera base de su generación y tiene números ofensivos de élite. Ha jugado 15 años en MLB y terminará su carrera con los Padres después de haber sido una estrella en Baltimore y los Dodgers. Ha ganado dos Guantes de Oro y uno de Platino, tiene tres Bates de Plata y 7 invitaciones al Juego de Estrellas. Está en camino a los 3.000 hits (tiene 2.091), suma 373 jonrones, 400 dobles y ha remolcado 1.160 anotaciones.

1. Adrián Beltré

No hay discusión sobre el hecho de que el dominicano Adrián Beltré es el mejor tercera base latino de todos los tiempos en las Grandes Ligas. Es el único antesalista en la historia con 3.000 hits y 400 jonrones y su defensa era de primer nivel. Fue exaltado con justicia al Salón de la Fama en 2024 en su primera aparición en la boleta y con 95.1% de votos. Brilló con los Texas Rangers, pero también fue una estrella para Seattle, los Dodgers y brevemente con los Red Sox. En 21 temporadas de carrera ganó 5 Guantes de Oro, 2 Guantes de Platino, 4 Bates de Plata y fue 4 veces All-Star. De por vida bateó para .286/.339/.480, tuvo un OPS de .819, coleccionó 3.166 hits, 636 dobles, 477 vuelacercas y 1.707 carreras impulsadas.

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